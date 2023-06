Action Gatineau revient avec l’idée du principe de colistier

La motion a été déposée par la conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray.

Action Gatineau tente de relancer cette discussion, après deux tentatives infructueuses en 2013 et en 2016.

En entrevue à l'émission Les matins d’ici, lundi, Mme Murray a expliqué la nécessité pour Gatineau d’emboîter le pas aux autres grandes villes du Québec. Elle a souligné la difficulté pour les candidats défaits aux élections municipales de rester chef sans être élu .

Quand on recrute des gens pour aller à la mairie, c’est souvent des jeunes qui œuvrent pas trop loin du cercle municipal, donc les gens doivent pour la plupart de temps démissionner de leur emploi pour faire une campagne à la mairie. Ensuite, s’ils sont défaits, il n’y a pas vraiment de salaire qui peut leur être attribué.

Caroline Murray, conseillère dans le district de Deschênes (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon le principe de colistier, un candidat à la mairie peut se présenter aussi dans un district avec un membre de son équipe et devenir conseiller s'il est élu dans un district, mais battu à la mairie.

Pour la conseillère municipale, l'intérêt pour les partis politiques municipaux rend l'adoption de ce principe d'autant plus pertinent.

C’est dans l’air, à Gatineau, d’avoir des partis politiques, je pense qu’il y a beaucoup d'indépendants autour de la table qui réalisent que pour faire avancer des idées, pour avoir une vision "grande ville", ça prend une équipe , explique-t-elle.

Une vision qui évolue

Après avoir été historiquement opposé au principe de colistier pour diverses raisons, le conseiller municipal district du Versant, Daniel Champagne, se félicite des évolutions observées dans le monde municipal.

Ma façon de voir le principe de colistier a grandement évolué au cours des années. C’est quelque chose à laquelle je n’adhérais pas, plusieurs années auparavant. Aujourd’hui, le monde municipal change à vitesse grand V. Je pense qu’il faut être ouvert à faire de la politique différemment , souligne-t-il.

Il se dit d’ailleurs favorable à la motion portée par Mme Murray.

L'avantage le plus le plus marquant est certainement le fait d'avoir les meilleures personnes possibles autour de la table du conseil et j'oserais même dire, de ne pas perdre une forme d'expertise intéressante dans bien des cas , confie M. Champagne.

« Est-ce qu'on peut se priver de cette expertise-là pour des questions techniques? Moi je pense que non, donc il faut poursuivre la réflexion. On verra ce que ça va donner au prochain conseil. » — Une citation de Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant

En guise d’exemple, il rappelle le cas de la conseillère Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie défaite lors des dernières élections municipales : qu'on soit en faveur de son programme ou pas, ou qu'on adhère à ses positions ou pas, ça demeure pas moins que lorsqu'elle était conseillère municipale, c'était une excellente conseillère municipale .

Une réflexion à approfondir

Bien qu'ouvert au principe de colistier, Daniel Champagne reste toujours dubitatif quant à la nécessité de former plus d'un parti politique à Gatineau. Selon lui, cela peut s'avérer problématique.

Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

On a vu au fil des années des villes paralysées par le fait que, bien qu'un maire ou une mairesse ait été élu au suffrage universel par la majorité des citoyens, le nombre de conseillers municipaux [d'un parti] élus dans les districts est majoritaire, et donc ça crée une forme de paralysie municipale et c'est extrêmement déplorable , regrette-t-il.

Pour lui, le gouvernement provincial doit avoir une réflexion plus large sur un modèle qui donne une place aux partis politiques au sein des municipalités.

Invité à se prononcer sur le principe de colistier, le bureau de la mairesse de Gatineau France Bélisle n'avait pas répondu au moment de publier ce texte.