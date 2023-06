Une deuxième saison de la série Le monde de Gabrielle Roy en tournage

Une deuxième saison pour Le monde de Gabrielle Roy est actuellement en tournage à Winnipeg, au Manitoba. Une fois de plus, c’est la cinéaste acadienne de Caraquet Renée Blanchar, qui scénarise et réalise la suite des aventures de la célèbre écrivaine franco-manitobaine.

Renée Blanchar avait été sollicité par une équipe de producteurs du Manitoba et du Québec pour réaliser ce projet, il y a quelques années.

La première saison de la série mettait en scène une Gabrielle Roy âgée de neuf ans, qui absorbait toutes les choses de l’enfance . Elle a récolté trois nominations aux prix Gémeaux en 2022.

Dans la deuxième saison, on couvre huit années. Ça aussi c’était vraiment pour nous un défi parce qu’il faut vieillir notre Gabrielle qui commence à peu près à 20 ans et qui va partir à 27 ans , raconte Renée Blanchar. On couvre de 1929 à 1937.

Renée Blanchar. (Archive) Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Pendant cette période, ses débuts comme institutrice, où Gabrielle Roy essaie de rentrer dans le moule et faire ce qu’on attend d’elle , ainsi que sa rencontre foudroyante avec le milieu artistique.

Tout cela se déroule sur fond de krach boursier, de crise économique, flanquée entre deux guerres et bercée par le Jazz.

« C’est une saison beaucoup plus torturée pour Gabrielle Roy, qui essaie de répondre à ce que son milieu attend d’elle, et qui en même temps sent un appel tellement fort que pour elle c’est l’idée que si elle n’arrive pas à faire ce qu’elle a a faire, elle en mourra. » — Une citation de Renée Blanchar, réalisatrice et scénariste

Gabrielle Roy quitte le pays alors pour l’Europe en 1937, moment où la deuxième saison de cette série se termine.

Un tournage à grand déploiement

Pour la productrice Micheline Arbez, plusieurs des aspects fabuleux de la série sont qu’elle permet de mettre de l’avant de magnifiques lieux historiques de Winnipeg, notamment le théâtre Burton Cummings.

Gabrielle Roy étant native d’ici, elle parle souvent de ces lieux , dit-elle. C’est des lieux actuels qui sont vrais de vrais. On est dans un vrai théâtre, comme on est dans sa maison. Tout ce que vous voyez dans la série, c’est naturellement d’époque, ici à Winnipeg.

Selon Renée Blanchar, cela correspond bien avec l’émancipation de Gabrielle vers l’univers artistique de cette période de sa vie.

Là on est en train de faire toute la partie qui relate son expérience avec le théâtre Molière. Ce sont des scènes ambitieuses , dit-elle.

Le monde de Gabrielle Roy est une coproduction Manitoba-Québec entre Les Productions Rivard et Zone 3. Ci dessus, une image captée de la première saison de la série. Photo : Radio-Canada

Jusqu’à 75 comédiens, sans compter les figurants, font partie du tournage qui a débuté le 18 mai. Le 6 juin, l’équipe en était à sa 13e journée de tournage sur 26.

La comédienne Romane Denis incarne Gabrielle Roy dans la série. La Franco-manitobaine Marie-Ève Fontaine prend le rôle de sa sœur Clémence et leur mère Mélina est jouée par la comédienne Martine Francke.

L’équipe de production, ainsi que les comédiens, viennent de plusieurs provinces canadiennes.

On a une équipe qui est vraiment mixte avec beaucoup de gens d’ici , lance Renée Blanchar. Ce mélange-là, par rapport à l’histoire de Gabrielle Roy, fait que la série ressemble à ce à quoi elle ressemble. Il y a quelque chose de profondément francophone minoritaire, canadien mêlé, multiethnique, multiculturel. Tout cela je crois que ça joue du fait de tourner ici.

Oui parce qu’il ne faut pas oublier qu’on produit dans un milieu qui est majoritairement anglophone , ajoute Micheline Arbez Productrice.

Micheline Arbez des Productions Rivard (Archive). Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les huit nouveaux épisodes seront diffusés sur ICI TOU.TV EXTRA ainsi que sur ICI TÉLÉ, d’ici la fin de l’année.

Avec des informations d'Anne-Marie Parenteau