La pression va forcer la CAQ à revoir sa décision sur le 3e lien, dit Lehouillier

C'est la preuve que ce n'est pas vrai que ce dossier-là, on peut le mettre sous le paillasson et dire: c'est terminé, on n'en parle plus. La population en parle énormément encore et les gens, que ce soit à Québec ou à Lévis, en passant, demeurent convaincus de la nécessité d'un nouveau lien autoroutier entre les deux rives , affirme M. Lehouillier en entrevue à Radio-Canada.

Le maire de Lévis a réagi lundi aux propos que François Legault a tenus lors de son bilan de la session parlementaire, vendredi. Le premier ministre a mentionné que la décision d’abandonner la portion autoroutière du tunnel Québec-Lévis va être revue tous les 5 ans en tenant compte de l’évolution du trafic interrives.

Gilles Lehouillier affirme que la population s’est sentie «trahie» par l’abandon du volet autoroutier du projet de troisième lien. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Gilles Lehouillier maintient qu’il faudra tôt ou tard se résoudre à construire un troisième lien autoroutier au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Les deux liens existants, plaide-t-il, sont désuets et ne sont pas adaptés pour la mobilité active .

Ça devient compliqué

On a vu avec le pont de Québec comment c'est difficile juste de faire une piste cyclable bidirectionnelle, comment ça devient compliqué, alors que si on avait un tunnel, bien, au moins, on pourrait éviter le trafic autoroutier, ce qui nous permettrait peut-être d'utiliser le pont de Québec davantage pour le transport alternatif. Alors, on ne peut pas penser que [le besoin pour un nouveau lien] va mourir demain matin , plaide le maire de Lévis.

« Il faut qu'on continue à étudier ce dossier-là de très près et qu'on y travaille très, très fort parce que veut, veut pas, un moment donné, on va frapper un mur. Ça, c'est clair. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Gilles Lehouillier réitère qu’il n’a plus l’intention de mener le combat pour la réalisation du troisième lien. Le maire préfère focaliser son attention sur les dossiers propres à sa Municipalité, à tout le moins tant et aussi longtemps que le gouvernement Legault n’aura pas présenté une nouvelle mouture de son projet.

On se concentre sur nos dossiers, mais il est clair que moi, je vais toujours me faire un grand défenseur de ce nouveau lien autoroutier, qui est nécessaire, je suis convaincu que la population en est convaincue également, mais cela étant dit, pour le moment, je n'ai pas de projet sur la table. Alors, on va attendre d'avoir un projet déposé , insiste le maire.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc