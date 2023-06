Feux de forêt : attention aux articles sur les incendiaires pris hors contexte

L’idée infondée selon laquelle les feux de forêt au pays ont été allumés par des écoterroristes circule beaucoup sur le web, et des articles de médias d’information rapportant des incendies volontaires sont souvent brandis comme « preuve » de cette thèse. Dans les faits, un seul de ces articles très partagés est possiblement lié à la situation actuelle.

Je gage qu’une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changements climatiques , a par exemple tweeté Maxime Bernier la semaine dernière. Son gazouillis était accompagné d’un article d’un journal local albertain  (Nouvelle fenêtre) rapportant qu’une quinquagénaire avait été arrêtée pour avoir allumé des dizaines d’incendies volontaires ayant alimenté des feux de forêt… en 2021.

Ce n’est pas le seul article de la sorte que M. Bernier et de nombreux autres internautes ont partagé dans la dernière semaine. Nous allons les examiner un à un.

Article : CTV News – Arrest made in arson that destroyed Kelowna convenience store, RCMP say  (Nouvelle fenêtre)

Vérification : L’incendie dont il est question dans cet article n’a rien à voir avec la situation actuelle.

L’article publié le 6 juin rapporte que la GRC a arrêté un suspect en lien avec un incendie criminel dans un dépanneur de Kelowna, en Colombie-Britannique, la fin de semaine du 3 juin. Questionné par les Décrypteurs sur le lien entre cet incendie et les feux de forêt, le porte-parole de la GRC de Kelowna, Ryan Waters, a confirmé qu’il y avait zéro lien .

Article : CTV News – Police in N.S. report two cases of arson in New Glasgow  (Nouvelle fenêtre)

Vérification : L’incendie dont il est question dans cet article n’a rien à voir avec la situation actuelle.

L’article, publié le 31 mai 2023, explique que les autorités tentent de retrouver la personne responsable de deux incendies criminels allumés dans un boisé près d’un hôpital à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse.

Joint par les Décrypteurs, le Constable Ken MacDonald, de la police régionale de New Glasgow, a confirmé que les incendies ont été maîtrisés et qu’ils n’ont pas provoqué de feu de forêt.

Articles : Edmonton Journal – Cold Lake area man facing 10 arson charges after string of wildfires, blazes  (Nouvelle fenêtre) et Global News – Charges laid in series of intentionally set Alberta wildfires, residential arsons  (Nouvelle fenêtre)

Vérification : Les incendies dont il est question dans ces articles n’ont rien à voir avec la situation actuelle.

Les articles, publiés le 4 mai, rapportent qu’un homme a été arrêté à Cold Lake, en Alberta. Il fait face à 10 chefs d’accusation d'incendie volontaire. Seulement deux des incendies ont eu lieu en 2023, soit le 30 avril. Ceux-ci ne sont pas liés aux feux de forêt de juin.

Article : Global News – RCMP charge Alberta woman with 32 counts of arson after spring wildfires  (Nouvelle fenêtre)

Vérification : Les incendies dont il est question dans cet article n’ont rien à voir avec la situation actuelle.

L’article décrit comment une Albertaine a allumé volontairement plus de 30 incendies, provoquant des feux de forêt, mais il a été publié en 2021.

Lien : Le Détachement de la GRC de Whitehorse arrête une personne dans le cadre d’une enquête sur un incendie suspect  (Nouvelle fenêtre)

Vérification : L’incendie dont il est question ici n’a rien à voir avec la situation actuelle.

Ce communiqué de la GRC, publié le 25 mai, fait état d’une arrestation liée à un feu suspect du 23 mai à Whitehorse, au Yukon. Le communiqué mentionne explicitement que le feu ne s’est pas propagé à d’autres résidences ou bâtiments.

Le seul article qui circule présentement qui établit de possibles liens entre un incendie criminel et les feux de forêt est celui-ci  (Nouvelle fenêtre) , publié par Le Quotidien le 1er juin. On y rapportait alors que les trois feux en activité près de la ville étaient possiblement liés, et qu’ils étaient possiblement criminels. Rien n’est encore confirmé.

La Sûreté du Québec (SQ) enquête présentement sur ce dossier, mais elle n’a pas voulu nous dire quels étaient les derniers développements.