Le Québec et le Nouveau-Brunswick mettent fin à l’emprisonnement des migrants

Les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick ont informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu'ils n'allaient plus incarcérer dans leurs prisons provinciales des migrants détenus pour des raisons administratives liées à leur dossier d'immigration, a confirmé l'agence fédérale à Radio-Canada.

Ainsi, sept provinces ont maintenant rompu leurs ententes respectives avec l' ASFC en vertu desquelles elles étaient payées pour emprisonner des ressortissants étrangers détenus en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

C'est une excellente nouvelle , a réagi l'avocate en droit de l'immigration de Montréal Chantal Ianniciello, qui représente de nombreux détenus de l'immigration. Ce n'est pas un endroit adapté pour eux. Selon elle, le fait d'être coupé du monde et incarcéré avec des criminels provoquait beaucoup de stress psychologique sur les personnes migrantes .

L’avocate en immigration Chantal Ianniciello, qui représente des migrants, se réjouit de voir que le Québec emboîte le pas à d'autres provinces et résilie son entente avec l’ASFC. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

L'Agence des services frontaliers peut détenir des migrants si elle juge que leur identité est mal établie, qu'ils posent un danger pour la société ou qu'ils représentent un risque de fuite. Selon les données mêmes de l' ASFC , la vaste majorité sont détenus pour ce dernier motif, c'est-à-dire que l'Agence croit qu'ils ne se présenteront pas à une procédure d'immigration, comme un renvoi.

L' ASFC peut décider de les envoyer dans l'un de ses trois centres de surveillance de l'immigration ou dans des prisons provinciales en attendant le dénouement de leur dossier.

Le Centre de surveillance de l’immigration à Laval est l’un des trois centres de détention gérés par l’ASFC. Les deux autres sont situés à Toronto et à Surrey, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

La détention de migrants dans des établissements correctionnels a été vigoureusement dénoncée par de nombreux organismes des droits de la personne et des avocats en droit de l'immigration qui qualifient cette pratique de contraire au droit international.

Environ 2000 des quelque 8000 migrants que l’ ASFC a détenus en moyenne chaque année de 2015 à 2020 ont été envoyés dans des établissements correctionnels provinciaux. Si le nombre de détenus de l'immigration a chuté à environ 3000 durant l'année financière 2021-2022, près du quart étaient toujours incarcérés dans des prisons provinciales.

Des détenus envoyés dans d'autres provinces

En résiliant leur entente avec le fédéral, le Québec et le Nouveau-Brunswick emboîtent le pas à cinq autres provinces : la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan.

Pour résilier leur contrat, les provinces doivent généralement remettre un avis d'annulation à l' ASFC un an à l'avance.

Le Centre correctionnel de Headingley, au Manitoba, où des migrants ont été détenus pour des raisons administratives. Le Manitoba a été la quatrième province à mettre un terme à son entente avec l'ASFC. (Photo d'archives) Photo : (Travis Golby/CBC)

L'entente avec l'Alberta est la première à arriver à échéance, le 30 juin 2023, suivie par celle de la Colombie-Britannique, à la fin juillet, et celle de la Nouvelle-Écosse, au début août.

Or, à quelques semaines de la fin de ces contrats, l'agence fédérale affirme qu'elle n'a toujours pas décidé ce qu'elle allait faire de ces détenus.

Dans ce contexte, l' ASFC cherche des solutions sûres et sécurisées pour héberger les détenus à risque élevé , a écrit une porte-parole de l'Agence en réponse aux questions de Radio-Canada. Parallèlement, l'Agence a réduit systématiquement le recours aux établissements correctionnels provinciaux. En date du 1er juin 2023, 104 immigrants détenus se trouvent dans un établissement correctionnel provincial , a indiqué l' ASFC .

Si la directrice générale de la Clinique pour réfugiés d'Halifax, Julie Chamagne, se réjouit de la liste grandissante des provinces qui mettent fin à l'emprisonnement des migrants, elle se dit très inquiète de l'absence d’un plan de rechange du gouvernement fédéral.

Julie Chamagne, directrice générale de la Clinique pour réfugiés d’Halifax, se dit inquiète de l'absence d'un plan de rechange du fédéral lorsque les provinces résilient leurs ententes. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Selon elle, depuis la décision de la Nouvelle-Écosse d'annuler son entente avec l'Agence, des détenus de l'immigration ont été transférés dans des prisons d'autres provinces, comme le Nouveau-Brunswick. Ça éloigne les personnes de leurs proches, de leur communauté et de leurs conseils juridiques , dénonce Mme Chamagne. Elle préconise plutôt des solutions de rechange dans la communauté.

L’ ASFC soutient qu’il reste surtout dans les prisons provinciales les cas les plus graves. Plus de 73 % d’individus détenus dans les établissements correctionnels provinciaux sont interdits de territoire pour des raisons de grande criminalité. Cela signifie que la personne a été reconnue coupable d'une infraction au Canada ou à l'étranger, telle qu'une infraction d’ordre sexuel, un acte de violence, ou le trafic d'armes ou de stupéfiants, laquelle est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois et d'une durée maximale de 10 ans , affirme-t-elle.

L' ASFC utilise le terme "grande criminalité" comme un fourre-tout et elle l'utilise pour faire peur , réplique Me Ianniciello. Si certains migrants ont commis des crimes par le passé, dit-elle, il s'agit souvent d'erreurs de jeunesse ou encore de crimes qui ne posent pas un danger pour la société.

Elle rappelle que l' ASFC vient de construire un tout nouveau Centre de surveillance de l'immigration à Laval qui pourrait détenir les migrants que l' ASFC juge être les cas les plus graves.

L'Ontario en réflexion

Le ministère québécois de la Sécurité publique a indiqué à Radio-Canada qu'il avait informé l' ASFC de la décision de résilier son entente en décembre dernier. La date butoir pour cesser l'incarcération des détenus de l'immigration dans ses prisons a donc été fixée au 31 décembre 2023.

Quant au Nouveau-Brunswick, la province cessera d'emprisonner des migrants à des fins d'immigration à compter du 28 février 2024.