Le 24 septembre, les vents soufflant à plus de 130 kilomètres à l’heure ont arraché une partie de la toiture de l'église, causant des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment.

Ça a coulé dans le toit de l’église, le long des colonnes, dans l’isolant et ça a coulé dans le plancher , résume la présidente de l’assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Pierre-de-La Vernière, Line Bouffard.

La tôle sur la façade est du toit a été arrachée lors du passage de la tempête Fiona. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une cinquantaine de pierres tombales ont également été brisées par les débris de tôle qui se sont répandus dans le cimetière.

La tôle arrachée du toit de l'église a brisé de nombreuses pierres tombales dans le cimetière. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la fabrique Saint-Pierre-de-La Vernière

Une soumission reçue révèle qu'il pourrait coûter plus de 100 000 $ seulement pour réparer ces monuments.

Une cinquantaine de pierres tombales ont été endommagées par les débris de tôle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La présidente de l'assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Pierre-de-la-Vernière estime qu'à peine 20 % des travaux requis ont été jusqu'ici effectués. Ce n’est pas un dossier clos , admet-elle.

Line Bouffard explique que les démarches sont très complexes puisqu'il s'agit d'un immeuble classé patrimonial.

Le ministère de la Culture et des Communications doit approuver bon nombre des travaux pour s'assurer que le cachet patrimonial est respecté. Des recherches sont actuellement en cours pour trouver une nouvelle tapisserie à installer sur le mur endommagé. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Par exemple, pour la tapisserie, des spécialistes de Parcs Canada sont en train de faire des recherches pour identifier le type de tapisserie , mentionne-t-elle. Certaines personnes m’ont dit qu’on allait peut-être devoir regarder du côté de la France pour trouver cette tapisserie-là.

« Pour chaque modification qu’on fait, il faut avoir l’autorisation du ministère de la Culture. » — Une citation de Line Bouffard, présidente de l’assemblée de fabrique

Bien que l’évaluation des coûts de tous les travaux ne soit pas encore complétée, Line Bouffard estime que la facture devrait frôler les trois millions de dollars.

Cela a pris plusieurs jours avant qu'une équipe spécialisée procède au séchage de l'église, ce qui a permis à l'eau de s'infiltrer à plusieurs endroits. Photo : Gracieuseté de la fabrique Saint-Pierre-de-La Vernière

Le conseil de fabrique espère que son assureur et le fonds fédéral d’urgence vont pouvoir couvrir la totalité des frais liés au sinistre.

Au fédéral, ils nous ont dit qu’on était admissible , explique Line Bouffard. On est dans le processus à savoir ce qu’il reste à faire comme travaux, ce que les assurances ne couvrent pas et que le fédéral pourrait payer.

L’équipe de la fabrique espère pouvoir terminer une partie des travaux au cours de l’été. Ceux de la toiture seront effectués en priorité.

Il faut protéger le toit, en vue des tempêtes de l’automne , souligne la présidente de la fabrique. L’eau a continué de rentrer même si l'on a mis une membrane temporaire.

Il reste encore beaucoup à faire pour que le mur endommagé par les infiltrations d'eau soit complètement restauré. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a versé 40 000 $ pour la réalisation de plans et devis et la surveillance de chantier de restauration de l’église par l'entremise d'une aide financière consentie par le ministère de la Culture et des Communications à la suite du passage de la tempête Fiona.

Une communauté attachée à l’église

Les membres du conseil de fabrique travaillent sans relâche, bénévolement, depuis huit mois pour restaurer l’église. On tient à notre monument, c’est le seul comme ça qu'il reste au Québec , affirme le vice-président de l’organisme, Lionel Bourgeois.

De gauche à droite : l'agente administrative de l'assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Pierre-de-La Vernière, Annette Cormier, le vice-président Lionel Bourgeois et la présidente Line Bouffard Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On est la plus grande église en bois toujours en activité en Amérique du Nord , renchérit Line Bouffard.

Ce qui me motive, c’est la réaction des paroissiens qui tiennent à leur église, que ce soient des gens des Îles, même ceux de l’extérieur, ils tiennent à l’église de La Vernière , ajoute-t-elle.

« Le soutien et l’encouragement sont remarquables. J’ai eu une foule de témoignages, beaucoup plus que je pensais, même de la part de ceux qui ne viennent plus à l’église. Je m’en fais souvent parler à l’épicerie. » — Une citation de Line Bouffard, présidente de l’assemblée de fabrique

L’agente administrative, Annette Cormier, rapporte même que plusieurs personnes ont fait des dons à la fabrique à la suite du passage de Fiona pour aider à la restauration.

L'église Saint-Pierre-de-La Vernière a fait l'objet d'importants travaux en 2021 pour repeindre le parement extérieur. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

J’ai reçu beaucoup de dons venant de Sept-Îles , s'étonne-t-elle. Je ne sais pas si c’est un groupe qui était venu visiter l’église, ou bien des Madelinots qui habitent là.

L’église Saint-Pierre-de-La Vernière célébrera son 150e anniversaire en 2026.