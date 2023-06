On ne se laissera pas faire. On s’est battus pour l’école et pour l’hôpital. On est habitués à se battre. Là, on va se battre contre l’exploitation de cette tourbière. On ne va pas attendre que ça se fasse, sinon ce sera trop tard , a promis André Doiron, un citoyen concerné par le projet.

Le projet de tourbière serait situé non loin de l'église de Saint-Simon, dans la municipalité de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Le terrain sur lequel ce projet s'installerait se trouve tout juste derrière une série de maisons résidentielles de l’ancien DSL de la Péninsule acadienne, non loin de l'église de Saint-Simon. Cette proximité fait craindre des retombées négatives chez plusieurs résidents, précise M. Doiron. Ledit terrain aurait été vendu à une entreprise locale, poursuit-il.

« Une compagnie n’achète pas une terre de tourbière pour la laisser comme ça. » — Une citation de André Doiron

Un moratoire

Les résidents de Saint-Simon recevront une oreille attentive de la part de la Ville, promet le maire Bernard Thériault. Il ajoute que la municipalité n’a rien à voir avec le transfert du terrain ciblé entre deux entreprises privées et il propose même d’imposer un moratoire sur ce projet.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, n'est pas favorable à l'idée de voir l'exploitation d'une tourbière dans la ville. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ce n’est pas une bonne idée de développer une tourbière sans avoir toutes les réponses. La bonne nouvelle, c’est que Saint-Simon est maintenant dans une municipalité qui va s’occuper du dossier. C’est pourquoi nous allons suggérer aux élus un moratoire jusqu’à ce que l’on en sache plus. En tant que maire, je ne suis pas particulièrement excité par ce projet , a-t-il commenté.

Des désagréments importants

André Doiron estime que les voisins du projet pourraient avoir à composer avec le bruit excessif de la machinerie, la poussière et l’assèchement de la tourbière, ce qui aurait des conséquences néfastes pour la faune et la flore du secteur assure-t-il.

C’est comme si on construisait une carrière de pierres en plein centre-ville de Caraquet , compare-t-il.

Pierrette Duguay s’inquiète des impacts pour sa communauté. Elle est convaincue que l’exploitation d’une tourbière à quelques mètres de sa maison aura des conséquences désastreuses pour elle et pour Saint-Simon.