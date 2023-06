Fonction publique fédérale : un sondage, deux interprétations

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires 2022-2023, publiés à la fin du mois de mai, sont interprétés différemment par le Conseil du Trésor et par le plus grand syndicat au Canada représentant les scientifiques et professionnels œuvrant au sein de la fonction publique fédérale.

D’un côté, le Conseil du Trésor met de l’avant que 81 % des fonctionnaires aiment leur travail .

Mais de l’autre, la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Jennifer Carr, a réagi aux résultats en critiquant le gouvernement fédéral.

Nos membres sont très fiers de leur travail, mais on voit que le gouvernement ne respecte pas ses employés , a dit celle dont le syndicat représente près de 70 000 membres.

Mme Carr se dit surtout inquiète de constater que 38 % des répondants ont l’intention de quitter leur emploi au cours des deux prochaines années. En 2020, le taux était de 24 %.

La présidente de l' IPFPC a aussi dit que, selon elle, le pourcentage d’employés qui veulent quitter leur poste devrait augmenter puisque le sondage a été fait avant le retour au travail , ce qui est partiellement inexact. Le sondage a en effet été réalisé de manière électronique entre le 21 novembre 2022 et le 5 février 2023, alors que la politique a été annoncée en décembre 2022 avant d’être mise en vigueur graduellement dès le 16 janvier 2023.

Il n’y a pas de flexibilité [du gouvernement]. On voit que nos scientifiques et nos ingénieurs sont moins productifs et moins satisfaits qu’en travaillant à la maison. Pourtant, ils font les mêmes [tâches]. Ils rentrent au bureau pour faire des réunions virtuelles , a donné en exemple Jennifer Carr lors de son passage à l’émission Les matins d’ici, faisant allusion à la statistique, partagée par le syndicat, que 80 % des réunions se déroulent toujours virtuellement.

En tout, 189 484 employés de 90 ministères et organismes fédéraux ont pris le temps de répondre au sondage du SCT , ce qui correspond à un taux de réponse de 53 % parmi les fonctionnaires.

Le gouvernement a aussi apporté une précision dans la publication des résultats : parmi ceux qui envisageaient de quitter leur poste, 42 % prévoyaient rester dans leur ministère ou organisme, tandis que près du quart (24 %) avaient l'intention d'occuper un poste dans un autre ministère ou organisme .

Autres faits saillants du sondage du Conseil du Trésor : 51 % des employés ont dit avoir l’impression que les changements étaient bien gérés à l’intérieur de leur ministère et de leur organisme. En 2020, la proportion était de 59 %;

Le taux élevé de roulement du personnel a également laissé des traces chez les employés : 33 % d’entre eux disent que la qualité de leur travail a été minée par cela. En 2020, la proportion était de 24 %;

Selon 68 % des employés, leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique;

En tout, 73 % des membres ont dit être à l’aise pour partager leurs préoccupations concernant leur santé mentale à leur supérieur immédiat. En 2020, 69 % des employés avaient dit être à l’aise. Source : Secrétariat du Conseil du Trésor

Le syndicat dévoile son propre sondage

L’ IPFPC a profité de la Semaine nationale de la fonction publique pour dévoiler les résultats de son propre sondage.

Dans celui-ci, on y met de l’avant les conséquences du retour au bureau sur les membres, ce qui a sapé leur productivité en plus d’augmenter leur coût de la vie, les a obligés à perdre du temps dans les embouteillages et n’a pas amélioré la collaboration .

Jennifer Carr (au centre) a mentionné que son syndicat préconise «le principe de la présence justifiée» pour le retour au bureau des fonctionnaires. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Les résultats révèlent que 70 % des répondants ont admis être insatisfaits de la façon dont les politiques de retour au bureau ont été mises en œuvre. De plus, 61 % des gens estiment que la productivité s’était détériorée depuis leur retour au bureau.

De ce fait, le syndicat veut l’application du principe de la présence justifiée : il est temps que le gouvernement collabore avec nous pour mettre en place un lieu de travail moderne qui offre des modalités flexibles, des espaces correctement équipés et qui accorde une grande importance à la santé et à la sécurité .

Faible taux de réponse L’ IPFPC a réalisé, en ligne, son sondage pendant le mois de mai 2023. Plus de 68 000 membres travaillant pour des ministères et des agences fédérales ont été invités à remplir le questionnaire, mais seulement 17 % ont répondu.

Jennifer Carr a également plaidé que les membres veulent un employeur qui les respecte et qui respecte l’équilibre travail-famille. Le sondage du SCT a pourtant révélé que 78 % des membres disent recevoir du soutien pour trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Radio-Canada a également envoyé des demandes d'entrevue au bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, et au vice-président exécutif régional de l’Alliance de la Fonction publique du Canada de la capitale nationale, Alex Silas. Au moment de publier ce texte, nous n’avions pas obtenu de réponse.

Avec les informations de Julien David-Pelletier, Rebecca Kwan et Charles Lalande