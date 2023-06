Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock, est en désaccord avec les principaux changements apportés à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles de la province.

Il qualifie la nouvelle mouture de discriminatoire et affirme qu’elle n’a pas été rédigée avec soin .

Dans un communiqué, M. Lamrock souligne que les explications du ministère de l'Éducation sont incohérentes et que la province n’a pas pris le soins d’indiquer sans équivoque que les droits de l’homme des étudiants sont indiscutables .

Le défenseur croit que les actions du ministère ont manqué de clarté et ont créé de la peur chez de nombreux élèves, parents et éducateurs.

Il recommande quatre éléments à corriger :

Restaurer l’article de la politique qui requiert le consentement des enfants avant de contacter un parent;

Restaurer l’obligation de respecter le choix du prénom ou du pronom d’un élève;

Offrir du soutien sans automatiquement diriger un élève vers un psychologue;

Restaurer le libellé « conforme à son identité de genre » dans le cas de la participation aux activités parascolaires.

M. Lamrock croit qu'entamer une discussion sur l'implication des parents dans le cheminement de l'enfant est un objectif louable, mais que le processus ne devrait pas mettre un élève dans une situation de pression où il doit démontrer un préjudice digne des services sociaux .

Il pense que cela pourrait paralyser un enfant qui songe à se confier à un adulte à l'école.

Un processus discriminatoire

Quant à l’obligation d’obtenir le consentement des parents pour utiliser le prénom préféré dans le cas des élèves non binaires ou transgenres de moins de 16 ans, elle est discriminatoire, selon M. Lamrock.

« Il y a maintenant un processus pour les gens qui veulent un changement de nom pour des raisons d’identité de genre et un autre pour les autres changements de noms. Ça, c’est de la discrimination. » — Une citation de Kelly Lamrock, défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick

Durant une mêlée de presse à Fredericton, lundi, M. Lamrock a utilisé son propre prénom à titre d’exemple. Si Kelly demande d’être appelé Kel, un diminutif populaire, ce n’est pas couvert par la politique et tout le monde respecte cela, mais si l’on soupçonne que le prénom préféré a pour origine l’identité de genre, c’est un tout autre processus qui dresse de nouvelles barrières devant l'élève, explique-t-il.

Cette discrimination n’est peut-être pas intentionnelle, dit-il, mais il ne voit pas comment elle pourrait survivre à une contestation judiciaire.

Une motion déposée par l'opposition

Jeudi, le Parti libéral va déposer une motion qui demande au gouvernement de revenir à la version originelle de la politique 713.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, souhaite que le gouvernement face volte-face sur les changements apportés à la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Pour Susan Holt, la cheffe du parti, l'avis de Kelly Lamrock ajoute une force parce que les défenseurs des jeunes est quelqu’un qui n’a pas une orientation politique. Il regarde les faits, il regarde la situation puis il fait un jugement avec son expérience comme avocat, comme quelqu’un qui connaît les règlements .

Le Parti vert a déjà annoncé son intention de voter en faveur de la motion. La seule révision à ce temps- ci qui aurait été acceptable, ça aurait été de l’améliorer, mais au moins le ramener au statu quo, ça serait définitivement le minimum à faire , estime Kevin Arseneau.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, croit que le premier ministre devrait démissionner. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Pour le député vert de Kent-Nord, le premier ministre est tombé dans une chambre de droite et il essaie de brasser sa base pour des raisons partisanes et idéologiques . Il considère que Blaine Higgs a perdu la confiance et de son caucus et qu'il doit quitter son poste.

Sans aller jusqu'à réclamer la démission du premier ministre, Susan Holt croit qu'il a perdu son leadership et espère que la majorité des députés votera pour la motion.