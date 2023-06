L’empreinte carbone québécoise revue à la hausse

Selon cette nouvelle étude, publiée lundi, l'empreinte carbone de la société québécoise en 2018 s'élevait à 94,9 millions de tonnes d’équivalent CO 2 (Mt éq. CO 2 ), alors que le gouvernement évaluait cette quantité à 81,0 Mt éq. CO 2 lors de cette même année, dans son bilan publié en 2022.

L' ISQ obtient donc, avec ses calculs plus exhaustifs, une empreinte carbone par habitant de 11,3 Mt éq. CO 2 .

Le Québec fait meilleure figure que l'ensemble du Canada, qui occupait en 2018 le 10e rang mondial parmi les plus grands responsables de GES par habitant avec 19,9 Mt éq. CO 2 , selon le World Resources Institute.

Les premiers des cancres climatiques étaient le Qatar (39,3 Mt éq. CO 2 ), Bahreïn (32,6 Mt éq. CO 2 ) et le Koweït (32,4 Mt éq. CO 2 ).

Cette comparaison est toutefois à prendre avec parcimonie, car les méthodes de calcul utilisées par l' ISQ et le World Resources Institute ne sont pas tout à fait les mêmes.

Qu'est-ce que l'empreinte carbone? Selon l' ISQ , l'empreinte carbone correspond à la quantité totale de gaz à effet de serre (GES) émise par les activités servant à répondre à la demande de biens ou de services . Ces gaz à effet de serre incluent le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ) et l’oxyde nitreux (N 2 O). Comme les potentiels de réchauffement de ces gaz sont différents, le tout est traduit en équivalent CO 2 . Le méthane vaut 25 équivalents CO 2 et l’oxyde nitreux, 298.

Énergie et combustibles

Les analyses de l' ISQ indiquent que 72 % de l'empreinte carbone de la société québécoise est associée aux dépenses courantes des ménages. Dans cette catégorie, c'est la consommation d'énergie et de combustibles qui prend la plus grande part du gâteau.

Plus largement, ces dépenses incluent l'achat de nourriture, de carburant, de véhicules, de vêtements et de biens et services, entre autres.

Quelque 13 % des émissions sont associées aux investissements pour la construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil tels que les routes et les ponts.

Les dépenses des gouvernements et institutions sans but lucratif représentent quant à elles 8 % de l'empreinte carbone. Elles incluent notamment le secteur de la santé et de l'éducation, ainsi que les activités d'organismes sportifs et culturels.

Des émissions venant d'ailleurs

L'empreinte carbone calcule les émissions de GES pour répondre à la demande québécoise, mais une grande quantité de ceux-ci ne sont pas émis au Québec.

Dans les données de l' ISQ , 47 % des émissions sont produites à l'extérieur de la province, dont 31 % hors du Canada.

Les GES issus de la production de pays étrangers pour les besoins du Québec proviennent principalement de la Chine (25 %), des États-Unis (23 %), de l'Europe (14 %) et du Mexique (4 %).