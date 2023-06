À la recherche de centaines de préposés aux bénéficiaires

La pénurie de préposés aux bénéficiaires perdure dans la région. Plus de 280 postes sont actuellement vacants au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, qui espère recruter rapidement de nouveaux employés.

Pour ce faire, 7 nouvelles cohortes de 22 étudiants seront lancées cet automne dans le cadre d'une formation accélérée pour apprendre le métier.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent espère ainsi recruter 154 nouveaux préposés, qui bénéficieront d'une bourse de 12 000 $ pour suivre leur formation, tel qu'annoncé par Québec le mois dernier.

On est satisfaits sur le nombre de bourses allouées, cependant, il est vrai de mentionner qu’on aurait besoin de davantage de gens, parce qu’on a davantage de postes vacants que de bourses qui sont allouées , explique la coordonnatrice des ressources humaines au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Katy Pelletier.

Pour bénéficier de leur bourse, les futurs préposés aux bénéficiaires doivent s'engager à travailler pour le CISSS une fois leur formation complétée. Cet engagement, qui avait été fixé à un an lors du lancement des premières cohortes de formations accélérées, a été abaissé à six mois.

On a réduit l’engagement à six mois parce que ça peut parfois faire peur à certaines personnes de s’engager pour cette période-là , indique Mme Pelletier.

Des arrivées et des démissions

Si les formations accélérées donnent un coup de main sur le terrain, il faut aussi retenir les préposés aux bénéficiaires déjà en poste, rétorque toutefois le conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) Sylvain Lirette, qui représente plus de 3000 employés du CISSS , dont la majorité sont préposés aux bénéficiaires.

Depuis janvier 2022, plus de 230 préposés aux bénéficiaires ont quitté leur poste, déplore-t-il.

Au cours des dernières années, le nombre de postes de préposés aux bénéficiaires a aussi augmenté, passant de 876 en 2020 à 914 en 2023.

On ne peut pas faire n’importe quoi avec n’importe qui , dit M. Lirette. Il explique que de nombreux préposés aux bénéficiaires n'ont pas d'horaires stables et doivent travailler dans des milieux de vie et des unités de soins qui changent constamment.

Une fois qu’on a recruté quelqu’un et qu’on lui donne de la formation, le reste, il va l’acquérir sur le terrain assez rapidement, mais surtout, avec une stabilité, il va se faire la main avec son unité de vie, avec les personnes qu’il va avoir à charge , ajoute-t-il.

« Plus le préposé aux bénéficiaires va être stable dans son horaire de travail, mieux ça va aller. » — Une citation de Sylvain Lirette, conseiller syndical au SCFP

Le manque de stabilité est décrié depuis des années par le syndicat, qui attend toujours des gestes concrets du CISSS , indique M. Lirette.

Ce manque de stabilité provient aussi de la présence du personnel d'agence. Les gens d’agence, ils n’ont pas de sentiment d’appartenance envers la clientèle, ni envers leurs équipes de travail , souligne le conseiller syndical.

On ignore pour l'instant dans quels centres de formation professionnelle de la région seront offertes les formations accélérées pour les préposés aux bénéficiaires. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En plus des formations accélérées, les efforts de recrutement se poursuivent au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour faire face à cette situation. Vingt-cinq embauches ont d'ailleurs été faites à l'international.

« On a des embauches de confirmées [...]. On est en attente des développements au niveau des permis de travail et les démarches en lien avec les logements et les arrivées au Québec. » — Une citation de Katy Pelletier, coordonnatrice des ressources humaines au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Depuis le début des formations accélérées en 2020, 214 personnes ont été formées comme préposées aux bénéficiaires au Bas-Saint-Laurent; 139 d'entre elles sont toujours à l'emploi du CISSS .

La période de recrutement pour les cohortes d'automne se poursuit jusqu'en août. Jusqu'à maintenant, une vingtaine de personnes ont déposé leur candidature.