Nettoyage en cours alors que le feu brûle toujours dans le sud-ouest de la N.-É.

Il s’étend encore sur près de 235 kilomètres carrés et des pompiers du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, des États-Unis et du ministère de la Défense nationale y travaillent.

Les équipes qui combattent le plus grand feu de forêt de l'histoire de la province reçoivent leurs instructions avant de se mettre au travail à Shelburne. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Des hélicoptères doivent aussi survoler le feu dans les prochains jours en utilisant des numériseurs infrarouges pour détecter les points chauds. Ce qui devrait aider les équipes au sol à maîtriser et éventuellement peut-être éteindre complètement l’incendie.

Entre-temps, les résidents évacués dont les maisons ont subsisté au brasier ont pu rentrer chez eux.

Gilles Poirier, sa femme et sa fille habite à Roseway, une petite communauté très affectée par le feu.

La maison est correcte, le feu a passé pas tellement loin et il a été très intense , indique-t-il.

On est chanceux nous on est entouré de bois franc, ce sont ceux qui avaient des sapins et des épinettes ou ça la brûlé extrêmement chaud et vites.

Il ajoute que la maison de sa fille pas très loin de chez lui a aussi été épargnée, mais tout le monde n’a pas eu cette chance et le feu est passé très près.

Lorsqu’on est revenu à la maison, les deux côtés du chemin étaient complètement brûlés et puis on a vu quelques maisons qui étaient aussi complètement brûlées , dit-il.

Et même dans mon entrée de cour, ma boîte en plastique pour mon journal était complètement fondue.

« Je crois que le feu a été le plus intense dans notre petite communauté de Roseway! » — Une citation de Gilles Poirier , résident de Roseway

Après 12 jours d’évacuation pour sa famille et quelques milliers d'autres résident, l’heure est au grand ménage.

La première chose quand on a débarré la porte pis qu’on est rentrée dans la maison c'était la senteur de la viande pourrie , confie-t-il à Marc Babin, l'animateur de l’émission Le Réveil N.-É. T.-N.-L.. Ça faisait 12 jours qu’il n’y avait pas d’électricité.

Un ouvrier pose un câble le long de l'autoroute 103 en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Il fallait aussi faire des tests pour vérifier l’eau de son puits.

L’eau est correcte , partage Gilles Cormier soulagé. Ils n'ont pas arrosé ici avec de l’eau salée.

Les résidents qui rentrent chez eux doivent aussi se débarrasser de l’odeur de fumée et la plupart devront faire nettoyer leur thermopompe en profondeur pour y arriver.

Un signe de remerciement à la maison de Roberta Hopkins, qui jardine en arrière-plan. Photo : Facebook/Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Somme toute, Gille Cormier se dit très chanceux, surtout quand il réalise à quel point cet incendie a été ardant.

Il y a des endroits où ils ont trouvé des points chauds jusqu’à 8 pieds sous terre , dit-il.

En regardant le travail des pompiers et des autorités, il n’a qu’un seul commentaire : j’ai trouvé que tout avait été excessivement bien fait!

La province rappelle que l’ interdiction provinciale des feux à ciel ouvert est toujours en vigueur et ceux qui l’enfreignent sont passibles d'une amende de 25 000 $.

Des restrictions sur les déplacements et les activités dans les bois demeurent aussi en vigueur dans le comté de Shelburne et partout où des ordres d'évacuation sont en place.

Avec des informations de l'émission le Réveil N.-É. et T.-N.-L.