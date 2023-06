Bon Cop, Bad Cop sera adapté pour le petit écran 

Patrick Huard et Colm Feore seront réunis dans le duo improbable qui a fait le succès de Bon Cop, Bad Cop (2006) et Bon Cop, Bad Cop 2 (2017), alors qu’une série originale tirée de l’univers des deux films d’action est en préparation chez Bell Média.

Les huit épisodes d’une heure suivront les aventures des enquêteurs Martin Ward (Colm Feore) et David Bouchard (Patrick Huard), qui seront cette fois-ci plongés dans une affaire prenant racine dans une communauté autochtone.

La fiction, qui est présentement dans sa phase de développement, est écrite par Patrick Huard et une équipe de scénaristes comprenant Éric K. Boulianne, Suzie Bouchard, Benoît Chartier et Sébastien Ravary.

Une scène mémorable du premier «Bon Cop, Bad Cop» (2006), d'Érik Canuel Photo : Alliance Vivafilm

Je suis excité et inspiré comme jamais à l’idée de transporter l’univers de Bon Cop, Bad Cop dans un format de série télé , a mentionné Patrick Huard dans un communiqué.

Pour nous, ça veut dire plus de temps pour approfondir les personnages et leurs relations, et la possibilité d’exploiter au maximum les situations, tant dramatiques que comiques. Pour les fans, ça veut dire, quatre fois plus de rires, de plaisir et surtout, l’accessibilité à un maximum de gens, partout au pays!

Les films Bon Cop, Bad Cop et Bon Cop, Bad Cop 2, réalisés respectivement par Érik Canuel et Alain DesRochers, ont connu un grand succès à la billetterie. Le premier a d’ailleurs battu le record du film québécois ou canadien ayant fait les meilleures recettes au pays, dépassant Chez Porky (1981) avec plus de 12 millions de dollars.