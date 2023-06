Un jeune Saskatchewanais à l’Olympiade internationale de mathématiques

Cette année, le concours aura lieu à Chiba au Japon du 2 au 13 juillet prochain.

Haozhe Yang est en 12e année à l'École Walter Murray Collegiate à Saskatoon.

Ce concours me permet de montrer une partie de mon travail acharné. Pour cette Olympiade internationale, j'ai travaillé dur pendant les cinq dernières années pour y parvenir , se réjouit-il.

Haozhe Yang a commencé à suivre des cours de mathématiques au secondaire en 7e année et les a achevés au moment de son entrée à l'École Walter Murray Collegiate en 9e année.

Même s’il est encore élève à l'école secondaire, il suit aussi des cours de mathématiques au niveau universitaire.

Selon le professeur de mathématiques à l'Université de Saskatchewan, Steven Rayan, Haozhe Yang a obtenu une note finale de 100 % lors d'un récent cours de deuxième année.

Je ne suis absolument pas surpris. C'est l'un des meilleurs étudiants que j'ai rencontrés dans toute ma carrière. J'ai vraiment confiance en lui , a déclaré Steven Rayan.

Il est convaincu que Haozhe Yang réussira au Japon. Je pense que nous entendrons encore parler de Haozhe Yang à l'avenir. Je pense que son histoire ne fait que commencer , souligne-t-il.

Son enseignant à l'École Walter Murray Collegiate, Jonathan McKee, indique qu’au-delà de ses compétences, Haozhe Yang aide aussi ses autres camarades dans cette matière.

Jonathan McKee et Steven Rayan sont unanimes, bien que Haozhe Yang veuille réussir à se classer le plus haut possible, sa plus grande joie est d'interagir avec les autres au sujet des mathématiques.

Si Haozhe Yang a pu se qualifier à cette compétition internationale, c'est en partie grâce à la professeure de mathématiques à la retraite, Janet Christ

Ce dernier avait échoué à se qualifier à l'Olympiade mathématique du Canada & Olympiade junior (OMC/OMJC) dans un premier temps, mais sa note a été revue à la hausse après que Janet Christ ait analysé son travail et qu'elle ait constaté que des superviseurs avaient mal corrigé son travail.

Ceci lui a permis de se qualifier pour les deux tours suivants et il a obtenu la deuxième place dans cette compétition.

C'est merveilleux qu'il ait atteint son objectif. Le parcours a été ardu, mais chaque instant en valait la peine , a déclaré Janet Christ.

À l'automne prochain, Haozhe Yang bénéficiera d'une bourse d'études complète à l'université de Harvard.

Avec les informations de Jason Warick