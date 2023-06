Le milieu théâtral outaouais en deuil de Lyette Goyette

Établie dans le secteur d'Aylmer depuis le début des années 1990, Lyette Goyette a foulé les planches de l’ancien château d’eau dans plusieurs productions au cours des 30 dernières années.

Sa toute dernière présence sur scène remonte à 2021, dans Albertine en cinq temps, dont les représentations ont toutefois été chamboulées par la pandémie. Dans la pièce mise en scène par Kira Ehlers, elle incarnait le célèbre personnage de Michel Tremblay à 70 ans, aux côtés de son amie Chantale Richer, entre autres.

Le public de la région a également pu la voir dans Piège pour un homme seul (2019) ou encore Les amours mûres (2008), Madame Després et sa bonne amie (2012) et La Corneille (2015). L’animateur Patrice Bélanger a lui aussi partagé la scène avec Lyette Goyette au Théâtre de l’Île, à ses débuts en 1996, dans Amies à vie, et dans Pierre et Marie… et le démon, en 2003.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, Lyette Goyette a notamment fait partie de la distribution des Monologues du vagin, présentés par le Théâtre du Trillium en 2008, ainsi que dans Les champs de boue, un texte de Stefan Psenak, en 1999.

C’est dans la quarantaine que Lyette Goyette a entamé sa carrière professionnelle, après avoir étudié le théâtre à l’Université du Québec à Chicoutimi. En 1992, l’ancienne directrice artistique du Théâtre de l’Île, Sylvie Dufour, qui était alors à la tête du Théâtre du Nouvel Ontario, a été la première à l’embaucher, lui permettant de jouer à Ottawa et à Sudbury, puis à Gatineau.

Plus de détails à venir