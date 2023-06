L’ancien maire de Winnipeg Brian Bowman commence un nouvel emploi à Canada Vie

Depuis lundi, l’ancien maire de Winnipeg Brian Bowman occupe le poste de vice-président chargé de la durabilité et de l’impact social au sein de la société d’assurance Canada Vie.

Dans son nouveau rôle, l’ancien politicien sera chargé de veiller à ce que l’assureur mondial se conforme aux attentes croissantes envers les entreprises pour qu’elles minimisent leurs impacts sociaux et environnementaux.

Les buts ultimes doivent être maintenus, mais ce qui m'a été communiqué par Canada Vie, c'est qu'ils veulent faire les bonnes choses de la bonne manière , affirme Brian Bowman.

En plus de s’assurer du respect de la durabilité et de la responsabilité sociale de l’entreprise, le nouveau mandat de Brian Bowman regroupe aussi deux autres facettes principales.

Il sera ainsi chargé de faire progresser la réconciliation au pays et d'œuvrer sur des efforts de décolonisation comme ceux entrepris aux États-Unis et en Europe, où l’entreprise est également présente. De plus, il veillera à établir des partenariats au sein des communautés autochtones.

L'aspect global de ce poste est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu. Je pense que la courbe d'apprentissage sera assez raide lorsqu’il est question des expériences de certains de ces problèmes dans des endroits comme l'Irlande, l'Allemagne et les États-Unis , déclare-t-il.

Un responsable à Canada Vie a refusé de commenter l'embauche, laissant plutôt la parole à l'ancien maire.

Brian Bowman a été maire de Winnipeg pendant huit ans. Il reconnaît que de nombreuses rumeurs avaient circulé autour de la possibilité qu’il brigue un autre rôle politique après la fin de son mandat à la mairie, en 2022.

Cependant, la politique ne l’intéresse plus, explique-t-il.

J'étais dans la meilleure position politique que je pouvais imaginer, en tant que maire , affirme l’ancien politicien.

Son successeur, Scott Gillingham, fera un bon travail, estime-t-il.

Il est certainement bien placé compte tenu de ses huit années d'expérience au conseil municipal. C'est quelque chose, très franchement, que je n'avais pas lorsque j'ai été élu pour la première fois , affirme M. Bowman, en référence à l'ancien conseiller de St. James.

Il comprend le fonctionnement de la mairie et des nombreuses personnalités impliquées, donc je pense que cela sera d'une aide considérable pour lui , ajoute-t-il.

Avec les informations de Bartley Kives