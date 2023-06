Le feu de Donnie Creek provoque deux nouveaux ordres d’évacuation près de Fort St John

Le District régional de Peace River, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, a lancé deux nouveaux ordres d’évacuation dimanche soir, pour des propriétés situées au nord de Fort St John et menacées par l’incendie de Donnie Creek.

Le premier ordre d’évacuation, diffusé vers 20 h, concerne environ 14 propriétés. Le second, lancé une heure plus tard, vise des zones peu peuplées dans la région de Truch, selon le District.

L’incendie de Donnie Creek, considéré comme l’un des plus importants jamais vus dans la province, brûle à présent sur une superficie de plus de 4000 kilomètres carrés, selon le Service de lutte contre les feux de forêt de la province, BC Wildfire.

Samedi soir, la Municipalité régionale de Northern Rockies a publié un ordre d’évacuation dans un secteur du parc provincial de Maxhamish Lake, dans le nord de la Colombie-Britannique, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest.

Dans la municipalité de Tumbler Ridge, les ordres d'évacuation sont maintenus pour les quelque 2400 résidents de la communauté. Des températures plus fraîches, des vents allant dans la bonne direction et des averses ont permis aux pompiers forestiers de progresser dans la lutte contre l’incendie de West Kiskatinaw River, qui couvre à présent près de 200 kilomètres carrés.

Sur l'île de Vancouver, la route 4, le seul axe routier reliant les municipalités d'Ucluelet, de Tofino et de Port Alberni au reste de l'île, est quant à elle toujours bloquée à cause de l'incendie de Cameron Bluffs, qui s’étend sur un peu plus de 2 kilomètres carrés.

Un détour long et difficile sur des routes forestières, qui prolonge le trajet de quatre heures, a été mis en place pour des raisons de voyage essentielles. Il a lui aussi été bloqué pendant plusieurs heures vendredi, en raison d’un accident.

Lundi matin, 82 feux étaient actifs en Colombie-Britannique, dont 28 qui n’étaient pas maîtrisés.