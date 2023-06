Rio Tinto investit 1,4 G$ pour l’implantation de 96 nouvelles cuves

Une nouvelle aluminerie sera construite au Complexe Jonquière, à Saguenay. Le projet global totalise 1,4 milliard de dollars et permettra de produire 160 000 tonnes métriques d’aluminium à moindre empreinte carbone annuellement.

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l’annonce lundi matin.

« Aujourd'hui, on franchit une étape importante : le premier projet majeur de production d'aluminium à voir le jour depuis plus de 10 ans en Amérique du Nord. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Cette annonce nous rapproche du déploiement des premières cuves ELYSIS, qui permettront au Québec d'être le chef de file de la production d'aluminium sans GES , a déclaré François Legault, qui était notamment accompagné du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Prêt-subvention

L’aide financière est accordée sous forme de prêt-subvention en échange de certains critères fixés par Québec, notamment au chapitre de la création d’emplois.

Les nouvelles cuves étaient attendues depuis longtemps, puisqu’elles doivent remplacer une technologie vieillissante. La vie des anciennes cuves avait d’ailleurs été prolongée à plusieurs reprises avec l’accord du gouvernement du Québec. L’ultime échéance avait été fixée à 2025.

Le projet, évalué à 1,4 milliard de dollars, devrait contribuer à la production annuelle d'environ 160 000 tonnes métriques d'aluminium primaire au Québec. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

L’installation des nouvelles cuves aura pour effet de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES), comparativement à l’aluminium qui était produit aux anciennes cuves de l’usine Arvida.

Dans le cadre de l'entente conclue entre Rio Tinto et le gouvernement, le géant minier bénéficiera de tarifs hydroélectriques préférentiels, qui seront similaires au tarif L, dont bénéficie déjà la compagnie.

Lors de l’annonce, le premier ministre était également accompagné de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, qui a souligné qu’il s’agit d’une toute première aluminerie construite en occident depuis 10 ans.

« Pour le Québec, c’est un coup de circuit retentissant. » — Une citation de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada.

Les nouvelles cuves annoncées par Rio Tinto étaient attendues depuis longtemps, puisqu’elles doivent remplacer une technologie vieillissante. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et des députés provincial et fédéral de Jonquière, Yannick Gagnon et Mario Simard, étaient aussi sur place, tout comme les députés fédéraux de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe (Bloc québécois), et de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel (Parti conservateur). La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, étaient également aux premières loges.

Le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, était aussi présent à l’usine AP60 du Complexe Jonquière pour participer à la conférence de presse.

Le directeur des usines Arvida et AP60 chez Rio Tinto, Jean-François Leblanc, s’est réjoui de l’annonce, qu’il espérait depuis longtemps.

Il y a environ sept ans, on m’a nommé à la direction de l’usine Arvida et il y a environ quatre ans, on a intégré l’usine AP60 dans mon organisation. J’ai longtemps rêvé de ce moment et, pour être franc, il n’y a pas si longtemps, je ne pensais pas que j’allais pouvoir le vivre , a déclaré le directeur.

Bientôt ELYSIS

Un autre partenariat devrait être bientôt conclu entre Québec et Rio Tinto entourant le déploiement de la technologie verte ELYSIS à partir des installations régionales de l’entreprise.

L'annonce d'aujourd'hui donnera une nouvelle vie à cette industrie avec des procédés plus verts et moins polluants. L'utilisation des cuves AP60 réduira de moitié les émissions de GES dans la production d'aluminium. Avec la technologie ELYSIS qui s'en vient, le Québec veut devenir le champion mondial de l'aluminium vert , a fait valoir François Legault.

La ministre Andrée Laforest croit que les investissements contribueront à faire de la région un véritable pôle stratégique de production et de transformation de l’aluminium carboneutre .

En générant des investissements majeurs et en consolidant une centaine d'emplois de qualité, ce projet apportera un nouveau souffle au développement économique du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean , a-t-elle déclaré.

L’industrie de l’aluminium au Saguenay–Lac-Saint-Jean représente 4000 emplois directs (Rio Tinto) et 2000 emplois indirects (sous-traitants).