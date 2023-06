Un individu de Paspébiac arrêté à la suite de deux perquisitions en matière de stupéfiants

Les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ ont d’abord intercepté le véhicule de l’individu de 52 ans alors qu’il se trouvait à New Richmond le 7 juin. C’est un véhicule qui auparavant était ciblé par nos enquêteurs dans le cadre d’une enquête concernant du trafic de stupéfiants , précise le porte-parole de la SQ , Claude Doiron.

En plus d’une première saisie effectuée à bord de ce véhicule, une deuxième perquisition a eu lieu au domicile du suspect, situé sur la rue Duguay, à Paspébiac. Les deux opérations ont permis de mettre la main sur des quantités significatives de stupéfiants, note la Sûreté du Québec.

Au total, environ 109 grammes de cocaïne et 2836 comprimés de méthamphétamine ont été découverts, en plus d’un certain montant en argent et de plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants. Considéré comme un bien infractionnel, le véhicule que conduisait le quinquagénaire a également été saisi.

« Ce qu’on sait, c’est que c’est un trafiquant connu sur le territoire de New Richmond qui allait s’approvisionner à l’extérieur de la région avec son véhicule et qui revenait dans la région pour ensuite faire la distribution de stupéfiants à d’autres petits revendeurs locaux qui travaillaient pour lui. » — Une citation de Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec

L’individu a comparu au lendemain de son arrestation au palais de justice de New Carlisle. Celui qui a déjà commis des infractions similaires par le passé fait face à des accusations relatives au trafic et à la possession de stupéfiants.

Le Gaspésien demeure détenu jusqu’à son prochain retour en cour, prévu ultérieurement.