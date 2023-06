Le homard sous toutes ses formes exposé au musée

Le homard est omniprésent en Acadie. Il inspire des festivals, des artistes et des entreprises.

Quand on pense à l’Acadie, on pense au homard. On voit un gros homard rouge. C’est un peu ce qu’on met de l’avant dans l’exposition. Il est partout. Il influence le tourisme. On a des publications touristiques, on met un homard dessus et ça vend la place , affirme Andrée C. Godin, conservatrice au Musée acadien de l’Université de Moncton.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La table est mise pour une dégustation de homard. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

L’exposition comprend notamment une table de piquenique traditionnelle mise pour une dégustation de homards, un costume de mascotte du Festival du homard de Shediac, une motocyclette décorée en homard par l’artiste Timothée Richard et un tableau du peintre Yvon Gallant intitulé Homard bleu ainsi que plusieurs autres objets, dont des coussins et des photographies de famille.

Les pièces proviennent de la collection du Musée acadien, d’autres musées en Acadie et de diverses collections privées.

Des élèves découvrent les multiples facettes du homard

Le Musée acadien accueille ces jours-ci des groupes d'élèves qui visitent l’exposition.

On a eu un groupe cette semaine qui est venu et les commentaires, c’était : "C’est comme un cours de sciences humaines, mais plus amusant." Nous, ça, c’est gagnant , affirme Andrée C. Godin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'artiste Timothée Richard a utilisé du cuir pour imiter la carapace d'un homard sur une véritable motocyclette. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Des élèves de l'École Anna-Malenfant qui ont visité l’exposition la semaine dernière l’ont en effet trouvée à la fois éducative et divertissante.

Moi, j’ai aimé apprendre de nouvelles choses et voir plein de maquettes et de choses comme ça. On a appris des légendes à propos de l’Acadie , affirme l’élève Maeve Melanson.

Sophie McIntosh, autre élève, a remarqué la motocyclette avec un homard dessus et la plaque [d'immatriculation], c’est roll , pour les mots anglais lobster roll, c'est-à-dire la guédille de homard, un plat populaire.

L’exposition intitulée Le homard, ça pince! est présentée jusqu’au 15 décembre.

D’après un reportage d’Anne-Marie Parenteau à l'émission L'heure de pointe Acadie