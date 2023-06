Autrefois évacués à cause des feux incontrôlés, des élèves tentent de restaurer les forêts

Cette école se trouve dans la Première Nation dénée Clearwater River, qui avait dû être évacuée en mai dernier, après qu'un feu de forêt et de la fumée ait entravé la circulation sur l'unique autoroute desservant la communauté.

L'initiative de plantation d'arbres fait partie d'un projet communautaire appelé Beading a New World : Collective Climate Accountability and Adaptation Project.

Financé par Environnement et Changement climatique Canada, ce projet vise à faire des communautés autochtones des partenaires clés dans le cadre de la transition équitable vers une société durable et à faible émission de carbone.

L'une des coordinatrices du projet Dënë Cheecham-Uhrich indique qu'ils essaient de trouver des solutions sur mesure pour la communauté, tout en aidant la prochaine génération.

Nous essayons de former les enfants et de leur donner les outils qui les aideront à s'adapter au changement climatique , affirme-t-elle.

C'est la troisième année que les élèves participent au projet. L’élève de 11e année Ava Haynes estime cependant que la plantation d'arbres est plus urgente cette année.

Ava Haynes estime que le projet de plantation d'arbres est aussi un moyen de remonter le moral de la communauté.

Les arbres vont continuer à grandir et vous pourrez revenir en arrière et dire que l'année où le feu a décimé cette zone, nous avons aussi aidé à la réparer , précise-t-elle.

Cette initiative de plantation d'arbres a failli être annulée cette année en raison des feux de forêt qui sévissent dans le nord de la Saskatchewan.

L’élève de 8e année Landon Moise se réjouit que les conditions se soient assouplies pour permettre la réalisation du projet.

Nous étions à deux doigts de ne pas vivre cette expérience, alors je suis soulagé que nous l'ayons vécue parce que je l'attendais avec impatience et j'avais hâte de travailler en synergie , affirme-t-il.

Des arbres ont été plantés en l'honneur d'êtres chers disparus, en guise de prières pour ceux qui luttent et pour la solidité de la communauté.

Cette expérience a aussi été exaltante pour cet autre élève de la 9e année, Colby Lemaigre. Nous avons planté beaucoup d'arbres et ce fut une très bonne expérience , dit-il.

Selon Dënë Cheecham-Uhrich, la plantation d'arbres a permis à la communauté de se ressourcer. Notre communauté traverse de nombreuses difficultés, nous travaillons beaucoup avec nos enfants et nous voulions que nos forêts cet été soient une forêt décoloniale et réparatrice , a déclaré Mme Cheecham-Uhrich.

« Nous plantons pour les êtres chers disparus, pour ceux qui luttent contre la santé mentale et la toxicomanie, contre la violence domestique et les traumatismes internationaux. Nous avons également prié pour la force, la santé et le bonheur »