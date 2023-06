Sans réglementation, les VE resteront difficiles à trouver en Nouvelle-Écosse

Ce qui frappe le plus les personnes qui viennent tester ces véhicules, c’est le silence , indique Brendan Piper, en charge des véhicules électriques pour la Fondation Clean. Son association propose aux Néo-écossais d’essayer gratuitement des véhicules électriques.

Brendan Piper fait découvrir les voitures électriques aux Néo-Écossais Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

L’expérience est implacable, à bord de cette voiture électrique, il n’y a aucun bruit. Mais pour goûter à ce silence, les Néo-Écossais doivent s’armer de patience.

Des délais d'approvisionnement longs

Selon un concessionnaire d’Halifax, l’attente pour obtenir un véhicule électrique peut aller de 6 mois à 4 ans selon le modèle et les options.

En revanche, pour une marque comme Tesla, qui a pourtant peu de revendeurs en Nouvelle-Écosse, il est possible d’obtenir un modèle basique de la marque en deux semaines en commandant en ligne. Selon un rapport pour le gouvernement du Canada, en février 2022, 26 % des vendeurs de voitures électriques estimaient que le temps d’attente moyen pour acquérir ces véhicules était de plus de six mois.

La Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba comptaient parmi les provinces où les délais d’approvisionnement étaient parmi les plus lents.

Plusieurs modèles sont éligibles au rabais de la province pour aider à acquérir une voiture électrique, mais les trouver et les obtenir peut être long. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Le gouvernement fédéral s’engage

C’est ce contexte qui a poussé le Centre d'action écologique à interpeller le gouvernement fédéral. Fin mai, elle a fait parvenir aux autorités un rapport pour dénoncer la situation et demander à Ottawa de prendre des mesures supplémentaires afin d’améliorer la disponibilité des véhicules électriques dans les provinces de l’Atlantique.

C’est une situation bizarre, c’est très facile d’acheter un véhicule électrique au Québec, car il y a une réglementation, mais il faut attendre 2-3 ans ici parce que nous n’avons pas ces réglementations , explique Thomas Arnason McNeil, coordinateur des politiques climatiques pour les transports publics au Centre d'action écologique.

Thomas Arnason McNeil, militant du Centre d’Action Écologique, a rencontré le ministre fédéral de l’environnement la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

La semaine dernière, ce militant a rencontré le ministre de l’environnement fédéral Steven Guilbeault.

Nous avons bon espoir que le gouvernement fédéral cherchera une solution stratégique aux pénuries d’approvisionnement dans le Canada atlantique , confie Thomas Arnason Mc Neil.

Des incitatifs différents selon les provinces

Le Québec et la Colombie-Britannique ont pris des mesures incitatives en faveur des véhicules électriques.

Au Québec, par exemple, des mesures ont été prises il y a 5 ans pour obliger les constructeurs automobiles à proposer suffisamment de véhicules électriques à la vente dans la province. Les constructeurs choisissent donc de fournir des véhicules à cette province au détriment des autres.

Le Centre d'action écologique estime que la mise en place de mesures permettrait de voir 65 000 voitures électriques sur les routes néo-écossaises d’ici 2030. Il y en aurait actuellement près de 2000 en circulation.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement propose un rabais pour l’achat de véhicules électriques. S’il est combiné avec celui du fédéral, il peut atteindre les 8000 $.