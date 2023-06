Les forces ukrainiennes revendiquent la prise d’un quatrième village dans l’est

Le gouvernement ukrainien a revendiqué lundi la libération d’un quatrième village dans l’est du pays dans le cadre de sa contre-offensive pour reprendre les territoires occupés par les Russes depuis près d’un an et demi.

Selon Kiev, le drapeau national flotte à nouveau sur Storojevé, une petite localité de la région de Donetsk. Des images publiées pendant la fin de semaine montrent également des forces ukrainiennes évoluer dans les villages voisins de Blagodatne et Neskoutchne, ainsi que dans la localité voisine de Makarivka.

À Moscou, le Kremlin n’a confirmé aucune de ces informations, déclarant avoir repoussé toutes les offensives ukrainiennes en infligeant chaque fois de lourdes pertes aux forces de Kiev.

Dans la zone du saillant de Vremivka, les unités de défense ont repoussé, à l'aide d'artillerie et de systèmes lance-flammes du groupement des forces Est, trois attaques de l'adversaire depuis Velyka Novossilka [...] et de la localité de Levadne , a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Des soldats ukrainiens devant un bâtiment portant le drapeau ukrainien, lors d'une opération visant à libérer un premier village dans le cadre d'une contre-offensive, à Blahodatne, dans la région de Donetsk. Photo : Reuters

La reprise de ces quatre villages par les troupes ukrainiennes représente les derniers gains territoriaux remportés par Kiev depuis la confirmation du lancement de sa contre-offensive, samedi dernier, par le président Volodymyr Zelensky.

Ces quatre localités s’ajoutent aux bribes de territoire arrachées aux forces russes par les Ukrainiens depuis que leurs forces ont commencé à avancer dans le sud du pays, il y a une semaine. Il s'agit cependant de localités relativement petites. Blagodatne, par exemple, ne comptait que 1000 habitants avant la guerre.

Mais le village, qui a été au centre d'intenses combats ces derniers jours, se trouve sur la route menant à la ville de Marioupol, et certains analystes suggèrent que l'Ukraine pourrait chercher à reprendre la ville portuaire dans les mois à venir.

D'autres pensent que Kiev veut rompre le pont terrestre entre la Crimée occupée et Donetsk, afin d'isoler les troupes russes sur la péninsule.

Plus à l'est, les troupes ukrainiennes auraient progressé près de la ville en ruines de Bakhmout, théâtre d'une bataille sanglante entre les forces ukrainiennes et les troupes russes.

Les forces russes occupent actuellement 17 % du territoire ukrainien.

Un autre barrage dynamité

Par ailleurs, le gouvernement ukrainien affirme que Moscou a fait sauter un autre barrage dans la région de Zaporijia, toujours contrôlée par la Russie. Cette destruction fait suite à celle du barrage de Kakhovka, il y a une semaine, qui a provoqué des inondations et des évacuations massives dans le delta du fleuve Dniepr.

Dimanche, Valeriy Shershen, porte-parole de l'armée ukrainienne, a déclaré que la destruction du second barrage près du village de Novodarivka avait entraîné des inondations sur les deux rives de la rivière MokriYaly .

M. Shershen a déclaré que la Russie faisait délibérément sauter des barrages dans la région pour stopper la progression des forces ukrainiennes.

L'étendue des opérations menées par l'Ukraine reste floue, Kiev désirant maintenir le secret autour de ses opérations, mais selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) les forces de Kiev attaquaient au moins quatre zones de la ligne de front.

Cette photo fournie par les forces ukrainiennes montre une opération contre les troupes russes en direction de Bakhmout, près de Klischiivka, dans la région de Donetsk. Photo : Reuters / 3RD ASSAULT BRIGADE / UKRAINIAN

L'ISW semble aussi soutenir les affirmations de Kiev voulant que ses forces aient capturé de multiples colonies le long de la ligne de front au cours du week-end.

L'Ukraine a cependant subi quelques revers. Un groupe de soldats ukrainiens a déclaré à l'agence de presse AFP qu'ils avaient perdu plusieurs nouveaux véhicules de combat Bradley de fabrication américaine lors d'une attaque dans le sud-est de la province de Zaporijia, jeudi.

Les analystes ont souligné les difficultés rencontrées par l'Ukraine pour tenter de percer les lignes que la Russie fortifie depuis des mois. Mais dans d'autres régions, les troupes de Kiev auraient percé les lignes de front lors d'attaques mécanisées au cours du week-end, notamment avec l'aide de chars Leopard-2 de fabrication allemande.

Pendant ce temps, dans la région russe de Belgorod, à la frontière de l'Ukraine, le trafic ferroviaire a été suspendu après le déraillement d'un train de marchandises dans la nuit de samedi à dimanche.

Les zones frontalières de Belgorod, régulièrement la cible de sabotages, ont aussi été touchées par des drones, des bombardements et des raids transfrontaliers au cours des dernières semaines.

Selon les analystes militaires, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa grande contre-offensive. Selon eux, l’état-major ukrainien teste actuellement le front avec des attaques ciblées pour en déterminer les points faibles.