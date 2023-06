Un journal écrit par des Jésuites de retour à Wiikwemkoong

La copie d’un journal du 19e siècle, conservée par les missionnaires jésuites, est traduite et publiée dans le Nord de l'Ontario, sur l'île Manitoulin.

Les entrées du journal écrit par des missionnaires jésuites couvrent la période de 1844 à 1873 et documentent la vie quotidienne des missions d'Owen Sound à Sault-Sainte-Marie, mais plus particulièrement de celle de l’île Manitoulin.

Traduit par Shelley J. Pearen, autrice, le journal regorge d'informations sur divers événements tels que les épidémies et les réunions du grand conseil tenues par les chefs de la région.

Puisque le premier prêtre de la mission, le père Jean-Pierre Choné, s'intéressait à la culture, les entrées du journal incluent également des références aux mariages, aux coutumes, aux cérémonies de baptême et aux vêtements.

Elles font également référence au Traité de Manitoulin de 1862.

Une référence qui permet de réaffirmer la position de Wiikwemkoong à l'époque du traité, et notre position selon laquelle nous n'avons jamais cédé l'île , explique Luke Wassegijig, Odawa de Wiikwemkoong et directeur de l'Office du tourisme de Wiikwemkoong.

L'entrée du journal, datée du 15 août 1862, décrit les tentatives de l'agent indien local de convaincre les Anishinaabe de céder l'île Manitoulin au gouvernement fédéral. Photo : Avec la permission de Shelley J. Pearen

Le territoire non cédé de Wiikwemkoong se trouve sur l'île Manitoulin, dans le Nord de l'Ontario, et comporte les terres ancestrales des peuples Odawa, Potawatomi et Ojibway.

L'autonomie des peuples Odawa, Potawatomi et Ojibway est bien documentée dans le journal, souligne Mme Pearen.

Héritière d’un missionnaire anglican et d’un commerçant établis sur l’île Manitoulin avant le traité, Mme Pearen sent le poids des actes de ses ancêtres : j'ai hérité d'un sentiment de culpabilité en raison de ma lignée familiale , avoue-t-elle.

Shelley J. Pearen entourée des participants à Histoire de l'île Manitoulin : rassemblement des traités de 1836 et de 1862 Photo : Facebook / Wikwemikong Tourism

Dans un esprit de réconciliation, Mme Pearen a ainsi donné les droits d'impression du journal aux habitants de Wiikwemkoong.

« En cette période de réconciliation, ce geste en est véritablement un de réconciliation. » — Une citation de Luke Wassegijig, Odawa de Wiikwemkoong et directeur de l'Office du tourisme de Wiikwemkoong

Document que l’on croyait perdu

Le journal original était conservé dans l'église de la mission Wiikwemkoong jusqu'à ce qu'il soit détruit en 1954 dans un incendie, raconte Mme Pearen.

Toutefois, une copie avait été réalisée et conservée à la Jesuit Mission Academy de Toronto avant l’incendie, en 1951. Cette copie a refait surface il y a dix ans alors qu’un ami chercheur de Mme Pearen est tombé sur les documents pendant qu’il fouillait dans les archives.

« C’est miraculeux, puisqu’on le [le journal] croyait perdu depuis longtemps et, tout à coup, le revoilà. » — Une citation de Shelley Pearen, autrice

Le chercheur a photographié 1 000 pages; des images négatives qui ont dû être transformées en images positives, puis mises sur CD et données à un collègue avec qui Mme Pearen travaillait à l'époque.

Shelley J. Pearen a comparé son travail à tenter de compléter un casse-tête de 2 000 pièces dont certaines seraient manquantes. Photo : Avec la permission de Shelley J. Pearen

Il lui aura fallu près de 10 ans pour transcrire le texte en trois volumes de 500 pages, chacun couvrant une décennie.

Le défi des langues

Les jésuites, alors chargés de tenir des registres, écrivaient principalement en français. Certaines entrées étaient écrites en anglais par un prêtre allemand, d’autres, en anishinaabemowin par des prêtres qui tentaient d'apprendre la langue locale.

Guidée par ses recherches passées dans la région, Mme Pearen a pu déchiffrer l'écriture manuscrite des prêtres du 19e siècle et a obtenu de l’aide d'amis pour traduire l'anishinaabemowin.

Le père Choné tentait de maîtriser l'anishinaabemowin, selon les observations faites par Mme Pearen des entrées du journal.

Au départ, dit-elle, les enfants apprenaient en anishinaabemowin, mais c'est le gouvernement qui a fait pression sur les prêtres pour qu'ils enseignent en anglais.

Avec les informations de Candace Maracle, de CBC