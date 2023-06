La ministre Duranceau n’a pas de chiffres sur le nombre de sans-logis au 1er juillet

En entrevue lundi à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, la ministre Duranceau a déclaré qu'à moins de trois semaines du jour J pour les déménagements, elle n'avait pas de chiffres quant au nombre de locataires qui se retrouveront sans logis.

France-Élaine Duranceau affirme que la Société d'habitation du Québec (SHQ) fait, au quotidien, le suivi de tous les appels de personnes à risques de se retrouver sans toit, le 1er juillet. Les gens qui ont appelé à travers le service d'aide à la recherche de logements sont épaulés , a-t-elle assuré.

On est encore loin de la date, mais on incite les gens à aller sur le site de la SHQ  (Nouvelle fenêtre) pour obtenir de l'aide, a déclaré Mme Duranceau. Les offices d'habitation sont là pour aider et elles ont eu la commande de faire vraiment preuve d'empathie, et d'aider tous les gens qui en auront besoin au premier juillet.

La ministre Duranceau a déposé, vendredi dernier, un projet de loi pour corriger les failles qui se sont formées , selon elle, dans la location résidentielle au Québec. Les règles à cet égard n'avaient pas été touchées depuis plus de 30 ans , a-t-elle expliqué.

Le projet de loi 31 viendrait notamment mettre fin à la possibilité pour le locataire de céder son bail à un autre locataire. En vertu des changements souhaités par la ministre, le propriétaire pourra refuser la cession de bail et résilier celui-ci, afin de pouvoir choisir lui-même un nouveau locataire.

En réponse à ceux qui arguent que cela privera les locataires d'un moyen de lutter contre les hausses abusives de loyer, la ministre Duranceau rétorque que le nouveau locataire pourra connaître le montant du loyer que payait son prédécesseur. De plus, a-t-elle fait valoir, le propriétaire ne pourra pas augmenter le loyer davantage que le facteur d'indexation ou d'augmentation prescrit par le Tribunal administratif du logement (TAL).

Le locataire disposera de 10 jours, avant la signature du bail, pour vérifier la validité et la véracité des informations fournies par le propriétaire du logement qu'il convoite.

On mise sur la bonne foi des parties

Dans le bail, à la clause G, le loyer précédent est supposé être indiqué et s'il n'est pas indiqué, ça se discute entre locataires du même immeuble , a expliqué France-Élaine Duranceau. La ministre a cependant admis que ce système reposait sur la bonne foi des parties.

On fonctionne de cette façon-là depuis 40 ans et ça n'a pas mal servi les Québécois , a déclaré la ministre, qui ajoute qu'en comparaison avec ce qui prévaut en Colombie-Britannique ou en Ontario, le Québec a réussi à maintenir un niveau de loyer qui est raisonnable .

À Québec, la deuxième opposition officielle a dénoncé le fait que le projet de loi ne pourra être étudié avant l'automne, puisque le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) l'a déposé tout juste avant la pause estivale. De le déposer la dernière journée de la session parlementaire, c'est envoyer le signal que ce n'est pas important pour eux autres , a déploré la députée Manon Massé de Québec solidaire.

Selon le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le projet de loi 31 privera les locataires d'un des derniers moyens de lutter contre les hausses abusives de loyer en leur interdisant de céder leur bail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des mécontents des deux côtés

Aux yeux de l'Association des propriétaires du Québec (APQ), ce projet de loi du gouvernement Legault crée un nouveau déséquilibre au détriment des droits des propriétaires.

Pour le propriétaire privé, ce sont de nouvelles obligations et obstacles dans la gestion de sa propriété privée : nouvelle obligation pour les bâtiments neufs, encore des nouvelles règles pour une reprise de logement et éviction , a dénoncé l’ APQ par communiqué, vendredi dernier.

À l'opposé, Cédric Dussault porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), s'alarme à la perspective que le projet de loi 31 voie le jour. En perdant la possibilité de céder leur bail, les locataires seront privés de l'un des derniers moyens de protéger l'abordabilité des logements , a-t-il affirmé au 15-18 sur ICI Première, vendredi dernier.

Le gouvernement pellette par en avant

Quant au nombre de ménages qui pourraient se retrouver à la rue, M. Dussault dit ne pas disposer, lui non plus, de chiffres à cet égard. Le 1er juillet, c'est à la fois très loin et très près , a-t-il expliqué. Ceux qui n'ont toujours pas trouvé d'endroit où se loger cherchent toujours...

Mais le porte-parole de la RCLALQ n'est pas optimiste : Les gens qui n'ont toujours pas de logement à ce jour ne vont pas en trouver un magiquement , a-t-il dit à Radio-Canada.ca, lundi. Et s'ils en trouvent un, il ne leur conviendra pas pour plusieurs raisons : trop cher pour leurs moyens, trop petits, insalubres...

Selon M. Dussault, le gouvernement Legault pellette par en-avant alors que la situation est difficile pour quantité de locataires. Il y a augmentation des évictions, des reprises de logements ou encore des rénovictions, observe-t-il. Par ailleurs, les gens déménagent peu, sachant à quel point le taux d'inoccupation dans la province est faible, ce qui rend laborieuse la recherche de logement.