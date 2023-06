La chasse aux contribuables qui utilisent de fausses adresses en Ontario pour réduire leur facture fiscale est de plus en plus payante pour Revenu Québec, alors même que l’agence bénéficie d’une hausse fulgurante des dénonciations du public en lien avec ce stratagème.

En 2022-2023, l’agence provinciale affirme avoir reçu 137 dénonciations en résidence fiscale , soit huit fois plus que les 17 dénonciations enregistrées l’année précédente.

Dans plus de 90 % des cas, ces dénonciations visaient des individus qui résident dans les régions frontalières du Québec, notamment en Outaouais. Le stratagème fonctionne souvent avec l’utilisation d’une adresse fiscale en Ontario, où les taux d’imposition sont nettement inférieurs qu’au Québec.

Pour un couple de hauts salariés qui habite au Québec, les économies annuelles peuvent rapidement dépasser 10 000 $ grâce à l’utilisation d’une adresse en Ontario, sans compter le fait que ces contribuables peuvent profiter de coûts de logement inférieurs au Québec.

Les voitures immatriculées en Ontario sont nombreuses de l'autre côté de la rivière des Outaouais, comme dans ce quartier de Gatineau. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon des témoignages reçus par Radio-Canada, plusieurs résidents du Québec ont dénoncé des voisins qui immatriculent leur véhicule en Ontario depuis des années, par exemple, dans l’éventualité où ces derniers utilisent aussi une adresse en Ontario à des fins fiscales.

Ces citoyens ont pu profiter d’un système de dénonciation anonyme  (Nouvelle fenêtre) mis en place par Revenu Québec, qui promet de faire des suivis sur chaque dénonciation.

« L’augmentation des dénonciations pour la période du 1 avril 2022 au 31 mars 2023 peut s’expliquer par un intérêt plus marqué de la population pour le sujet. Revenu Québec traite avec rigueur et diligence chacune des dénonciations effectuées. » — Une citation de Mylène Gagnon, porte-parole de Revenu Québec

L’an dernier, le gouvernement provincial a récupéré près de 6 millions de dollars en impôts de contribuables qui ont faussement déclaré habiter à l’extérieur de la province

Il s’agit d’une récolte en hausse de 26 % par rapport à l’année précédente, et de 150 % par rapport à 2019-2020, selon les chiffres de Revenu Québec.

Un agent de Revenu Québec mène une inspection. Photo : Revenu Québec

Plus d’enquêtes réclamées

Le nombre d’enquêtes doit continuer à augmenter, affirme le député libéral André Fortin qui représente la circonscription de Pontiac en Outaouais.

Je pense qu'on veut tous savoir que notre voisin fait le même effort, que tout le monde paie sa juste part, qu’il n’y a personne qui utilise des entourloupettes ou qui fait de la fraude fiscale , affirme-t-il.

Selon lui, le système de dénonciation fonctionne en aidant Revenu Québec à identifier plus de contrevenants potentiels.

« Il y a un effet boule de neige et ça semble porter fruit. Si les dénonciations ont été multipliées par huit au cours de la dernière année, c'est parce que les gens voient que ça fonctionne et que les coupables sont obligés de se conformer. » — Une citation de André Fortin, député libéral de Pontiac

Le groupe Impératif Français, qui est actif dans le dossier des soi-disant faux Ontariens depuis des années, demande au gouvernement de démontrer sa ferme intention de forcer les résidents du Québec à payer leurs impôts dans la province.

Cette fraude prend de plus en plus d’importance, elle est selon nous à croissance exponentielle et se répand de plus en plus , lance Jean-Paul Perreault, président d’Impératif français C’est du vol.

Des vérifications payantes

Revenu Québec affirme avoir mené un total de 650 vérifications et récupéré 13,5 millions de dollars depuis 2019-2020. Au cours de cette période, l’agence a émis 793 avis de cotisation à 303 particuliers en lien avec ce stratagème des fausses adresses.

Il s’agit donc de près d’une enquête sur deux qui a mené à l’émission d’un avis de cotisation, d’une valeur moyenne de 17 000 $ par année fiscale en incluant les pénalités et intérêts.

Dans la plupart des cas, les enquêteurs provinciaux ont déterminé que le stratagème avait été utilisé sur plus d’une année fiscale, ce qui explique l’émission de plus de deux avis de cotisation en moyenne par contribuable pincé par le fisc.

Tommy Gagné-Dubé, un expert en fiscalité à l’Université de Sherbrooke, affirme qu’il est important pour le gouvernement de s’attaquer à des enjeux comme celui des fausses adresses pour garder la confiance des autres contribuables envers le système québécois.

« Si ça devient un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est médiatisé et qu’il n’y a rien qui est fait, ça pourrait inciter les autres contribuables à ne pas se conformer de leur côté aussi. […] Quand il y a un problème qui est identifié, il faut le régler, sinon ça peut induire d'autres contribuables à adopter ce comportement-là. » — Une citation de Tommy Gagné-Dubé, chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques

Il note que l’utilisation de ce stratagème n’est bénéfique que pour les contribuables les mieux nantis, qui ont non seulement un net avantage financier à y participer mais aussi les moyens pour le mettre en oeuvre, dont l’obtenition d’une adresse à l’extérieur du Québec.