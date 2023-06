En avril, le distributeur d’électricité en Nouvelle-Écosse a déployé un nouveau système qui permet aux électriciens de demander des permis et des inspections électriques par téléphone et ça amène des maux de tête à bien des professionnels.

La plupart des matins, Blair Leon est au téléphone en attente pour parler à Nova Scotia Power. L’électricien du Cap-Breton, qui exploite Alliance Electrical Contracting à Sydney, dit qu'il peut attendre pendant des heures s'il n'appelle pas juste au moment où les bureaux ouvrent à 7 heures du matin.

« Vous ne pouvez pas les joindre. C'est le problème! » — Une citation de Blair Leon, électricien

Le permis permet aux entrepreneurs d'informer le service public que des travaux d'électricité doivent être effectués sur des maisons. Nova Scotia Power est alors en mesure d'envoyer un employé pour inspecter ces travaux et s'assurer que le projet peut aller de l'avant en toute sécurité.

Blair Leon possède et exploite Alliance Electrical Contracting, un service d'électricien à Sydney. Il dit que lui et d'autres entrepreneurs sont frustrés par les retards créés par le nouveau système de permis de Nova Scotia Power. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Blair Leon dit avoir attendu des jours pour obtenir les permis approuvés dans le cadre du nouveau système et ça lui a fait perdre, à lui et à son entreprise, beaucoup de projets.

Justin MacDonald rapporte le même genre de problème pour son entreprise, JMD Electric à Sydney. Il indique que certains propriétaires attendent depuis des mois pour emménager dans de nouvelles constructions retardées à cause de la nouvelle manière de faire de Nova Scotia Power.

Même si vous appelez à 7 heures pile, il peut y avoir entre 30 et 60 personnes devant vous , dit-il. J'ai attendu plus de sept heures l'autre jour.

Justin MacDonald dit que les électriciens de la province ne veulent pas prendre des jours de congé pour attendre au téléphone. Il craint que certains omettent le processus d’inspection par frustration.

Justin MacDonald est propriétaire de JMD Electric. Il craint que certains électriciens laissent tomber le processus d'autorisation à cause des retards. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Je sais qu'il y a des gens qui font des inspections sommaires, ils choisissent juste de ne pas attendre , confie Justin MacDonald. Vous allez avoir des cas où des gens dissimulent un travail qui n'a pas été examiné par les inspecteurs.

Réponse de Nova Scotia Power

Justin MacDonald indique que cela pourrait créer des situations où les propriétaires ne savent pas que les travaux électriques n'ont pas été inspectés par le service public, ce qui crée des problèmes de responsabilité.

Lui et Brian Leon ne pensent pas que ce sont les personnes du centre d’appels au centre qui sont à blâmer. Ils aimeraient voir plus d'options pour que les électriciens qui ont plusieurs demandes puissent être traités séparément des électriciens qui font de plus petits projets.

Dans un courriel, Nova Scotia Power dit qu'elle s'efforce de remédier aux retards.

Le distributeur d’électricité de la province écrit qu'il ajoute plus de ressources pour soutenir les sous-traitants sur la ligne téléphonique et anticipe d'autres améliorations au cours des deux prochaines semaines .

Le communiqué indique aussi que quinze nouveaux employés ont été embauchés.