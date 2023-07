Quand la langue des signes ne suffit plus pour communiquer

Faire face aux préjugés, déboulonner les mythes, se faire entendre, se faire comprendre et oser prendre sa place au sommet de la hiérarchie d’une entreprise, Cynthia Benoit l’a fait. Détentrice d’un MBA à HEC Montréal en pleine pandémie, Mme Benoit, qui se présente comme PDG sourde, a créé deux entreprises et a affronté le milieu des affaires, où l’on ne fait pas de cadeaux.

Celle qui compte plus de 20 ans d'expérience en gestion vise un monde totalement accessible et exempt de discrimination à l'égard des minorités, pour la simple raison que, souligne-t-elle, chacun d'entre nous a non seulement besoin, mais aussi le droit à la connexion et à la dignité.

L’accès des personnes sourdes aux postes décisionnels au sein d’une entreprise malgré leur niveau de compétences élevé n’est pas chose aisée, affirme Cynthia Benoit.

Dans le monde, on recense 121 langues des signes différentes, indique l'AQEPA. Photo : Shutterstock / Matt Antonino

Peur et ignorance

Il y a beaucoup de discrimination sur le marché du travail, beaucoup de préjugés à l'endroit des sourds , dit Mme Benoit, évoquant un problème de méconnaissance de cette réalité.

« [Beaucoup d’employeurs] ne sont pas au courant des adaptations à engager au sein de l'entreprise, et qui sont pourtant couvertes [financièrement] par le gouvernement. » — Une citation de Cynthia Benoit, présidente de Services linguistiques CB (SLCB)

Sa PME de services-conseils en linguistique des langues des signes (LSQ), créée voilà plus de sept ans, est composée à 99 % de personnes sourdes et malentendantes à travers le Québec.

En plus d'offrir à ses salariés des emplois à la mesure de leurs compétences et de leur niveau d'instruction, elle aide les employeurs à intégrer les personnes sourdes dans leur entreprise au-delà des limites des tâches à accomplir.

Mais qu’est-ce qu’une personne sourde?

Il y a plusieurs types de personnes sourdes , explique Louise Duchesne, professeure titulaire au Département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Louise Duchesne, professeure titulaire au Département d’orthophonie, UQTR. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Rencontrée à l’ UQTR , Mme Duchesne est également chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Cirris). Elle précise d’emblée qu’elle n’a pas la prétention de parler au nom de la communauté sourde.

Il y a tout un éventail de types de personnes sourdes , explique Mme Duchesne.

Il y a celles qui n’entendent pas bien, qui vont quand même parler, utiliser un appareil auditif ou un implant cochléaire et participer autant qu’elles le peuvent à la société entendante . Il y a aussi des personnes avec des degrés de surdité plus importants, voire sévères. Et c’est dans cette sous-catégorie que l’on va trouver des personnes qui s’identifient à une culture sourde, où la langue des signes est la plus utilisée.

« La culture sourde est une culture en soi. » — Une citation de Louise Duchesne, professeure titulaire au Département d'orthophonie de l'UQTR

On estime que 17,4 % de la population québécoise, soit environ 1,5 million de personnes, vit avec une surdité et 11 000 auraient moins de 17 ans. De ce nombre total, on estime que 10 000 personnes sont des locutrices de la LSQ , la langue des signes québécoise, rapporte l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA).

La langue des signes n’est pas universelle comme on pourrait le croire, rappelle Mme Duchesne.

Il n’existe pas une, mais des langues des signes , comme pour les langues parlées. La langue est différente selon les pays et il n’y a pas nécessairement une intercompréhension . Cela rajoute au défi de la communication, notamment en milieu de travail.

Pourtant, ajoute Mme Duchesne, quelques accommodements peu coûteux peuvent rendre la vie plus facile au bureau. Il suffit parfois de dégager la vue dans l’espace de travail pour permettre à la personne sourde de voir son interlocuteur. Des voyants lumineux peuvent aussi être utiles pour faciliter une meilleure communication entre les personnes sourdes et leurs collègues entendants en milieux de travail.

Dans le monde, on recense 121 langues des signes différentes, indique l' AQEPA . Au Québec, la communauté sourde utilise la langue des signes québécoise (LSQ), qui est assez différente de la langue des signes française (LSF) utilisée en France, mais qui se rapproche de l’American Sign Language (ASL) utilisée également au Québec, dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Les avancées technologiques ont beaucoup aidé.

Les prothèses auditives sont de plus en plus performantes et de nombreuses compagnies, dont les géants de la technologie, proposent des applications spécialement conçues pour les personnes sourdes et malentendantes.

Il s’agit entre autres de fonctionnalités d’accessibilité visant à aider les personnes sourdes et malentendantes à utiliser leurs appareils [compatibilité des prothèses auditives connectées au téléphone, alertes visuelles, sous-titres vidéo, transcription écrite, etc.] , peut-on lire dans un document explicatif de l’ AQEPA intitulé La surdité… qu’est-ce que vous en savez?

Sensibilisation

Depuis les trente dernières années, les personnes sourdes ont davantage accès aux études et au travail. Mais s’il est vrai qu’elles sont présentes dans différents secteurs d’activité, les postes qui leur sont offerts se résument généralement à des travaux manuels.

Pourtant, les gestionnaires et les patrons sourds sont là et n’ont rien à envier aux responsables entendants.

Chantal Laforest, directrice du CCSMM Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Faire connaître les ressources disponibles pour les personnes sourdes et les employeurs est l'une des missions que se donne Accès-Travail Sourds (ATS), un service d’intervention socioprofessionnelle mis en place en 2006 par le Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain (CCSMM).

L’organisme aide, entre autres, les sourds et malentendants immigrants ou réfugiés en les accompagnant dans leurs démarches auprès des autorités et des employeurs.

Le recrutement des personnes sourdes est un grand défi, souligne Chantal Laforest, directrice du CCSMM .

« On parle d’inclusion, mais souvent on va chercher la facilité. On va mettre de côté les personnes sourdes en raison des barrières de communication. » — Une citation de Chantal Laforest, directrice du CCSMM

Il est vrai, reconnaît-elle, que cela implique des coûts, mais il existe des subventions et des aides comme le contrat d’intégration au travail (CIT). Cela peut payer une partie du salaire et les frais de l’interprétation en cas de besoin. Il faut dépasser les peurs , dit-elle.

« Ça demande une certaine ouverture qui n’est pas encore présente actuellement chez tous les employeurs. » — Une citation de Chantal Laforest, directrice du CCSMM

Julie Lévesque, adjointe et coordonnatrice de projet, Accès-Travail Sourds. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Quand on a des opérations de sensibilisation, cela est suivi d’embauche, d’intégration, mais il y a encore beaucoup de préjugés et de discrimination , regrette Julie Lévesque d’Accès-Travail-Sourd.

Elle déplore le manque d’accessibilité à l’information. Les vidéos en langue des signes ne sont pas toutes accessibles et le message ne passe pas toujours, déplore Mme Lévesque, qui aime décrire son organisme comme un pont entre les personnes sourdes et les employeurs .

« On a beau afficher de l’ouverture aux ressources humaines, il faut surtout rendre les communications plus accessibles à la base. » — Une citation de Julie Lévesque, adjointe et coordonnatrice de projet, Accès-Travail Sourds

La communication : en fait-on assez?

Ce qui est valable en milieu de travail l’est également dans la vie de tous les jours. Tout passe par la communication pour la communauté sourde, insiste Mme Duchesne. Cela va des aménagements des espaces de vie et de travail avec des indications claires au sous-titrage pour les programmes d’information et de divertissement.

On a vu quotidiennement des interprètes en langue des signes lors des communications gouvernementales pendant la pandémie, mais pas lors de la dernière crise de verglas, fait remarquer Louise Duchesne de l’UQTR. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Elle cite l’exemple de la pandémie de COVID-19, où l’on a vu presque quotidiennement des interprètes de langue des signes aux côtés des ministres et d'autres représentants des autorités sanitaires lors des points de presse à la télévision et dans diverses réunions et rencontres.

« Mais en avez-vous vu pendant la crise du verglas? Les sourds qui font partie de la société avaient, eux aussi, besoin d’être informés et rassurés. » — Une citation de Louise Duchesne, professeure titulaire au Département d’orthophonie, UQTR

Les feux de forêt qui font rage en ce début d’été ont mis en alerte tout le pays. Les autorités ont redoublé d’efforts avec des points de presse quotidiens pour informer et rassurer la population. Mais là encore, les sourds n’ont pas eu droit à des communications en langue des signes.

La communication chez les sourds est un combat de tous les jours, conclut Mme Duchesne. Au-delà du discours politique, ce sont des gestes concrets sur le terrain qui feront avancer les choses. Des gestes parfois modestes selon les besoins peuvent se révéler très utiles.

La recherche et l’accès à l’emploi

Yann-Guénolé Lacroix d’Accès-Travail Sourds Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Avant, les sourds étaient livrés à eux-mêmes dans le processus de recherche d’emploi, souligne Yann-Guénolé Lacroix, lui-même sourd, qui accompagne depuis une quinzaine d’années des membres de la communauté à trouver du travail.

Découragés, beaucoup de sourds préfèrent laisser tomber, reconnaît-il.

Il a adapté sa méthode d’approche pour accompagner ces demandeurs d’emploi avant de les laisser voler de leurs propres ailes. Il arrive aussi que l’on ait besoin de ses services après l’embauche pour une intervention en milieu de travail.

Une partie de la solution à la pénurie de main-d’œuvre

Lorena Garrido, directrice générale du SIVET Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et avec un peu d’ouverture, les employeurs peuvent faire appel à des travailleurs disponibles et qualifiés. Mais là aussi, rien n’est gagné. Les sourds peuvent de nouveau être oubliés et invisibilisés au profit d’employés entendants, craint Lorena Garrido, directrice générale du SIVET.

« On pense beaucoup à l’immigration, il y a des programmes qui leur sont consacrés. Il y a des subventions pour aller chercher des immigrants. Il faudrait créer l’équivalent pour les personnes sourdes. » — Une citation de Lorena Garrido, directrice générale du SIVET

Julie Lévesque d’Accès-Travail Sourds plaide carrément pour un financement récurrent qui permettrait de développer un organisme dédié à l’employabilité pour les personnes sourdes.