Le feu au nord du lac des Rapides est maîtrisé

Il couvre encore une superficie de 800 hectares, ou 8 kilomètres carrés, soit approximativement la même dimension que la semaine dernière.

Malgré qu'il soit maintenant considéré comme « maîtrisé », la SOPFEU affirme que ses effectifs demeurent à pied d'œuvre pour le neutraliser en entier. On doit encore travailler dessus pour l'éteindre complètement , avance sa porte-parole, Isabelle Gariépy.

Elle indique d'ailleurs qu'une cinquantaine de pompiers forestiers travaillent actuellement sur les deux feux près de Sept-Îles, soutenus par une centaine de militaires des Forces armées canadiennes venus d'urgence prêter main forte.

Le second feu, qui sévit plus à l'est, près de la rivière Moisie, est toujours considéré comme contenu par la SOPFEU depuis jeudi. La SOPFEU considère qu'un feu est contenu lorsque sa propagation est arrêtée temporairement, c’est-à-dire que son territoire ne devrait pas s’accroître de plus de 10 % au cours des 10 prochaines heures.

La dimension de ce feu de forêt n'a pas varié depuis plus d'une semaine. Il couvre toujours une superficie de 36 000 hectares, ou 360 km carrés.

Le feu a éclaté le 28 mai au long de la rivière Nipissis, avant d'étendre son territoire au sud, vers la rivière Moisie et à une vingtaine de kilomètres au nord de Sept-Îles.