Des feux de forêt stables à Lebel-sur-Quévillon et celui de Normétal est contenu

Au cours de la fin de semaine, il faisait un peu plus frais, l’humidité relative était un peu plus haute, donc les incendies sont demeurés relativement stables , souligne Mélanie Morin, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu.

L'incendie le plus près de Lebel-sur-Quévillon est situé à un kilomètre de la ville, selon Mélanie Morin.

À Chibougamau, l'avis d'évacuation a été levé. Les services essentiels sont en place dans la municipalité, selon la mairesse Manon Cyr. Ses citoyens pouvaient regagner leur domicile ce lundi dès 8 heures.

Le feu est contenu à Normétal

Les pompiers forestiers de la Société de protection des forêts contre le feu maintiennent la pression sur l'incendie à Normétal. Photo : Gracieuseté : Société de protection des forêts contre le feu

La SOPFEU a annoncé dimanche que le feu de forêt à l’entrée de Normétal, en Abitibi-Ouest, est contenu.

Sa progression est arrêtée de façon temporaire. L’incendie ne progresse plus librement. Il reste à l’intérieur de son périmètre depuis quelques jours , indique Mélanie Morin.

« C’est un monstre qui dort. Un coup de vent pourrait le réveiller. » — Une citation de Normand Lagrange, directeur général de la MRC d'Abitibi-Ouest

La SOPFEU travaille maintenant à arrêter la progression du feu de façon définitive.

La situation est encourageante pour Saint-Lambert. La Municipalité a invité les habitants évacués à se préparer puisqu’ils pourraient pouvoir regagner leur domicile au cours des prochains jours.

Au niveau de Val-Paradis, c’est un secteur qui n’est présentement pas touché par l’incendie mis à part une partie de Beaucanton et [du secteur] du lac Pajegasque. Je sais que vous vous attendiez à minimalement une préalerte de réintégration. On n’est pas là. Le point chaud le plus majeur est dans ce secteur-là. À cause des essences d’arbres, on ne veut pas prendre de chance pour l’instant , a indiqué dimanche soir, Luc Goudreau, directeur de la prévention des incendies et de la sécurité civile de La Sarre.

Un pompier blessé à Normétal

Un pompier qui travaillait sur le terrain en Abitibi-Ouest a été évacué par hélicoptère dimanche.

Dans la séance d’information de la Ville de La Sarre dimanche soir, Normand Lagrange a rappelé à la population d’éviter de se rendre en forêt ou d’approcher les lieux d’incendie avec des drones pour ne pas nuire aux opérations.

Ce n’était pas très grave, mais il a fallu l’évacuer et ils évacuent rapidement par hélicoptère. Ils n’ont pas le temps d’aller là en véhicule tout-terrain , a mentionné le directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Il ajoute qu’en cas de point chaud identifié, les avions-citernes ne peuvent intervenir si des résidents se trouvent à proximité.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, accompagné du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, et du député d’Abitibi-Est, Pierre Dufour, le 6 juin à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, sera en Abitibi-Ouest aujourd’hui. Accompagné de Mathieu Lacombe, ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, il rencontrera les personnes hébergées à La Sarre.

François Bonnardel s'était rendu à Val-d’Or et à Senneterre la semaine dernière.

Aujourd’hui, 25 membres des Forces armées canadiennes arrivent en renfort en Abitibi-Ouest. Au total, 109 personnes du Nouveau-Brunswick, du Québec et des militaires sont affectés à la maîtrise de l’incendie au cours des prochains jours.

Au Québec, 39 incendies ne sont pas maîtrisés, principalement en Abitibi et en Jamésie.

Bien que le danger d’incendie diminue, l’interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité est maintenue. La qualité de l’air s’améliore en Abitibi-Témiscamingue. Elle devrait être généralement acceptable toute la journée.