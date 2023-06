La mairesse Manon Cyr est soulagée

« La vie va reprendre son cours. » — Une citation de Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

Selon elle, Chibougamau est fin prête à recevoir ses habitants. Les services essentiels sont en place : les pharmacies et les épiceries, dont les stocks devraient être complets au plus tard mardi, peuvent recevoir des clients qui ont besoin de produits de base comme du lait, du pain ou du beurre .

Les services de base de l’hôpital, comme les urgences, sont aussi fonctionnels.

C’est sûr que les gens qui ont une santé fragile, qui ont des préoccupations de santé actuellement, on ne leur suggère pas d’arriver tout de suite, [...] pour qu’on laisse le temps à tout le monde de s’installer dans leurs fonctions, autant à l’hôpital que dans les différents services , a indiqué la mairesse en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Les aînés des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) devraient retrouver leur chambre plus tard cette semaine.

L’école, quant à elle, devrait reprendre mercredi, selon les informations de Manon Cyr, et les employeurs devraient rappeler la main-d’œuvre au travail petit à petit au courant des prochains jours.

Prudence

La mairesse de Chibougamau rappelle que les risques d’incendie demeurent élevés, notamment en raison de la sécheresse. Il n’est pas permis aux touristes de se rendre dans la région pour pêcher ou faire du camping.

« Habituellement, on est bien accueillants, mais là, on va se limiter à notre monde. On va être prudents. » — Une citation de Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

Lundi matin, les Chibougamois devraient revoir leur ville sous un nuage de fumée, même si le feu #334 se trouve à une vingtaine de kilomètres et n’est pas dangereux pour la population. Mais la mairesse rappelle que tout est sécuritaire. L’armée, des pompiers de la SOPFEU et des policiers de la Sûreté du Québec sont à Chibougamau.

Des véhicules de l’armée transportaient des travailleurs à Chibougamau, dimanche. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Ça va être une saison de feux énorme. Les feux ne sont pas éteints , souligne-t-elle.

La mairesse a remercié les gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour leur accueil chaleureux.

Des feux « de plus en plus en contrôle »

Si 116 feux de forêt sont toujours actifs au Québec, la situation est de plus en plus en contrôle , selon la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Le nombre de feux actifs diminue, le nombre de feux hors contrôle aussi , a-t-elle indiqué en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La députée de Rimouski a affirmé que les pompiers forestiers peuvent passer en mode offensif , c’est-à-dire qu’ils sont désormais à même de s’attaquer à des feux qui étaient auparavant laissés à eux-mêmes, en raison du manque d’effectifs et des efforts d'établissement des priorités. Les renforts français et néo-brunswickois permettent maintenant de lutter contre ces brasiers dont on parle moins dans les médias, car ils sont situés plus loin des villes.

« On arrive à maintenir la cadence et à contrôler de plus en plus de feux, et ça, c’est une très bonne nouvelle. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Les efforts des pompiers se concentrent au nord du Québec.

D’ici jeudi, des équipes du Portugal, de l’Espagne et des États-Unis, soit environ 300 personnes, devraient s'ajouter aux troupes qui combattent les flammes.

Bilan