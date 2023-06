Vente possible d’Irving Oil : quelques théories

Le consultant en développement économique et ancien économiste en chef de la province David Campbell parle d’une annonce étrange .

Toutefois, comme la compagnie est plutôt opaque - elle n’est pas cotée en bourse et sa valeur réelle ne peut qu’être estimée - il est difficile d’émettre des hypothèses sur les motivations des dirigeants.

Le consultant en développement économique David Campbell croit qu'une vente aurait un effet domino sur l'économie au Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté David Campbell

Nous savons qu'au cours des 20 ou 30 prochaines années, il y aura moins de pétrole raffiné, et ils doivent donc déterminer stratégiquement quel est leur rôle , indique l’économiste.

Il est aussi possible qu’ils veulent se retirer de cette industrie alors que les profits sont au rendez-vous ou utiliser le capital d’une vente pour d’autres projets.

David Campbell pense qu’en raison de la taille d’Irving Oil, il est fort probable qu’une éventuelle acquisition serait faite par des intérêts étrangers.

Un effet domino sur l'économie

Irving Oil emploie 4000 Néo-Brunswickois et possède la plus importante raffinerie de pétrole au Canada.

David Campbell pense que les effets de la vente pourraient être ressentis dans l’ensemble de l’économie de la province.

Il compare la situation à la vente de l’entreprise NBTel en 1999, qui avait mené au déménagement du siège social de Saint-Jean à Halifax.

Un tel scénario pourrait se produire pour les employés du siège social, mais les emplois à la raffinerie devraient être saufs en raison de l'emplacement des installations, pense M. Campbell.

« Je pense que le public doit comprendre la contribution économique d'une grande entreprise comme celle-là, mais il doit aussi comprendre que les entreprises essaient de rentabiliser le capital qu'elles investissent. » — Une citation de David Campbell, consultant en développement économique

Il est dommage qu'une entreprise locale vende à une entreprise étrangère ou extérieure, car les décisions sont désormais prises en dehors de la région, et les bénéfices ont tendance à aller en dehors de la région , croit-il.

Une question de succession?

Selon le professeur d’administration des affaires à l’Université Memorial, Tom Cooper, la possible vente pourrait être liée à la succession de l’entreprise.

Après tout, le président Arthur Irving est âgé de 93 ans.

À un certain point, on doit décider qui va prendre le relais , croit M. Cooper.

La vice-présidence d'Irving Oil Sarah Irving accompagnée de son père Arthur Irving, président de la compagnie. Photo : Radio-Canada / Brian Chisholm

La fille d’Arthur Irving, Sarah Irving, est âgée dans la fin de trentaine. Elle est actuellement vice-présidente d’Irving Oil.

Peut-être que d’autres de ses enfants veulent leur part de l’héritage et discutent d’une vente , pense Tom Cooper.

Lorsque vous êtes un milliardaire comme Arthur Irving et son frère, vous ne donnez pas seulement de l'argent à vos enfants, mais aussi à vos arrière-petits-enfants, si c'est bien géré. La bonne question est donc de savoir quand on se retire. Et c'est peut-être l'une des décisions stratégiques qu'ils sont en train de prendre.

Tom Cooper est professeur à l'Université Memorial. Il pense que les astres sont peut-être alignés pour une vente d'Irving Oil. Photo : Radio-Canada / Katie Breen

Avec le virage mondial vers des énergies plus vertes, il est peut-être temps de se retirer de cette industrie, ajoute le professeur. Il ajoute que les tendances à long terme ne sont pas favorables à l’industrie pétrolière.

Les compagnies d’assurance sont aussi méfiantes.

La compagnie allemande Allianz, une des plus grandes en Europe, a déjà indiqué qu’elle n’assurerait plus les compagnies impliquées dans les combustibles fossiles dès 2035. C’est une des tendances qui entourent les réglementations, tant nationales qu’internationales, et qui indiquent qu’il est peut-être temps de vendre.