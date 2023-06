Un retour à Chibougamau sous le signe de la fébrilité

Le retour à Chibougamau se fera à partir de 8 h, lundi. Malgré tout, des résidents sont présents à La Doré depuis dimanche soir afin d’éviter de se retrouver dans un bouchon de circulation.

Un stationnement a été aménagé à la sortie de La Doré, où une dizaine d’automobilistes attendaient patiemment le feu vert vers 6h, lundi.

Mardi dernier, un branle-bas de combat a eu lieu lors de l’évacuation des quelque 7500 habitants de la municipalité, alors que certains automobilistes ont mis jusqu’à 11 heures pour se rendre au Lac-Saint-Jean. Habituellement, le trajet se fait en deux heures.

J’ai hâte d’être rendu chez nous. Je pensais être capable de rentrer plus de bonne heure, mais on attend , a indiqué un automobiliste rencontré sur les lieux.

Une large tranchée de plusieurs dizaines de mètres a été creusée pour tenter de freiner la progression du feu #334. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson-Hudon

Le fait que le feu #334 ne soit pas encore maîtrisé ne semble pas inquiéter outre mesure les Chibougamois. Les pompiers de la SOPFEU, appuyés de sapeurs français, sont à pied d’œuvre pour combattre le brasier qui se trouve toujours à une vingtaine de kilomètres de la municipalité du Nord-du-Québec.

Élan de solidarité

À Chibougamau, où une épaisse couche de fumée plane, les propriétaires du restaurant Chérie j’ai faim! nourrissent les pompiers et les militaires déployés en renfort.

Les propriétaires ont ouvert leur restaurant le 8 avril et ne s’attendaient pas à devoir fermer boutique seulement deux mois après l’ouverture. Évacués mardi dernier, ils ont proposé à la SOPFEU , puis aux Forces armées canadiennes, d’ouvrir leurs portes pour servir des repas aux équipes en place.

Le feu de forêt de Chibougamau. Photo : Gracieuseté

Leur proposition a été acceptée et le couple est rentré mercredi dernier pour rouvrir le restaurant. Depuis, Daniel et Christian travaillent une vingtaine d’heures par jour pour concocter des repas équilibrés et goûteux pour les équipes.

C’est merveilleux ce qu’on vit là à aider avec ce qui se passe ici. On a quitté mardi passé, ça a été long de traverser le parc […]. On s’est dit : "comment on peut s’en aller quand on a le plus gros restaurant à Chibougamau?" , a raconté Christian, lundi matin.

Le restaurant Chérie j'ai faim!, à Chibougamau, s'est transformé en cafétéria pour les pompiers et militaires qui combattent le feu de forêt. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les restaurateurs offrent une formule cafétéria, où les gens peuvent se servir eux-mêmes.

Il a fallu se revirer vite. Ils se sentent gâtés, c’est le principal. On veut les gâter parce qu’eux, ils nous sauvent , a fait valoir le copropriétaire.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson-Hudon

Le couple souhaite que la clientèle de l’endroit vienne également en grand nombre pour manger, mais aussi pour saluer les valeureux pompiers.

Une épaisse couche de fumée enveloppe Chibougamau. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La prudence est de mise, a insisté la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, puisque les feux flambent toujours. Les opérations aériennes seront bien visibles au cours des prochains jours.

Les résidents de Normetal, où un feu sévit toujours à 500 mètres de la municipalité, devront pour leur part patienter avant de pouvoir regagner leur domicile. Les pompiers de la municipalité sont sur un pied d'alerte et doivent demeurer à la caserne où à leur résidence en tout temps.

Avec les informations de Philippe L'Heureux et Mélissa Paradis