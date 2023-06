Le dossier du changement de nom de l’U de M traîne trop au goût du comité citoyen

En raison de la controverse, le Conseil de l’Université a demandé en avril la création d’un rapport. Deux responsables devaient être nommés pour réaliser un état des lieux sur la dénomination de l'institution et devaient déposer leurs recommandations en octobre.

Cet échéancier sera difficile à respecter. Samedi, le président du Conseil Denis Mallet a indiqué que même si des personnes ont été approchées, elles n’ont pas encore été nommées.

Accélérer la réflexion

Plus on retarde, plus cette échéance là est à risque et plus la qualité et la profondeur du travail est à risque. Donc c’est une source majeure de préoccupation , explique la co-porte-parole du Comité citoyen, Lise Ouellette.

Selon Jean-Marie Nadeau, l'autre co-porte-parole du Comité citoyen, il n’est pas sain que l’Université fasse traîner ce dossier, ni pour l’institution elle-même ni pour la communauté .

Louise Ouellette, indique que ces retards pousse le comité citoyen à accélérer sa propre réflexion.

Lise Ouellette est co-porte-parole d'un comité qui milite en faveur d'un changement de nom à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

On veut que nos positions soient réfléchies, reposent sur des faits, des expériences similaires qui ont eu lieu ailleurs. On veut travailler avec l’université. On veut partager les analyses et les données qu’on trouve, qu’on bâti , indique Mme Ouellette.

Elle croit que si l'université laisse traîner le dossier, il reviendra dans l'actualité tôt ou tard.

Le groupe demande aussi une plus grande transparence de l’université dans ce dossier.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie