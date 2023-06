L’immigration et la croissance de la population d’expression française sont essentielles au maintien de la langue et de la culture et au développement d’une communauté acadienne et francophone dynamique à l’Île-du-Prince-Édouard , a souligné à cette occasion le ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Gilles Arsenault.

Le plan d’action vise à attirer plus d'immigrants francophones, à les aider à s’installer dans la province et à favoriser leur intégration au marché du travail.

C’est de bon augure, estime Charles Duguay, vice-président de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, qui avait tout juste reçu le document au moment d’accorder une entrevue à ce sujet.

On parle de Pour la croissance d’une communauté d’expression française viable. Donc le mot croissance est sur la page couverture. Ça veut dire, si le document reflète ça, qu'il devrait y avoir une augmentation finalement après cinq ans du pourcentage de la population qui s'exprime en français à l’Île-du-Prince-Édouard , souhaite M. Duguay.

La population d’expression française de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 8,7 % de 2016 à 2021, mais le pourcentage de la population qui a le français comme langue maternelle a simultanément diminué de 3,4 % à 3 %, indique le plan d’action en se basant sur les données du recensement.

Une volonté de croissance sans objectif précis

Le gouvernement veut attirer plus d'immigrants francophones, mais son plan d’action n’établit aucun objectif précis en la matière. Les progrès risquent d’être plus difficiles à évaluer, selon M. Duguay.

Si on a un objectif au départ, si on a une cible, on veut l’atteindre. Mais si on n’a aucune cible, c’est plus nébuleux. À la fin, si on dit ah, il y a 1 % des nouveaux arrivants qui sont d'expression française, 1 % c’est mieux que zéro, mais est-ce que ça va nous permettre de croître comme communauté francophone? , explique-t-il. Pour arriver à une croissance, il faut atteindre une certaine cible.

Le vice-président de la Société acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, Charles Duguay. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Charles Duguay ajoute que la Société acadienne et francophone de l’Île et ses partenaires, notamment la Coopérative d’intégration francophone qui mène ce dossier, comptent étudier prochainement le plan d’action. En attendant, il se réjouit de la volonté exprimée à l’Assemblée législative.

Les bases sont jetées pour que le gouvernement prenne des actions pour avoir une immigration qui va renforcer la communauté , souligne-t-il.

Avec les renseignements de Gabrielle Drumond