Une audience publique est prévue jeudi concernant ce changement et le conseil municipal doit se prononcer en votant sur la question plus tard dans la journée.

L'amendement permettrait aux distilleries, brasseries et établissements vinicoles à petite échelle et à la production de boissons artisanales similaires d'opérer dans la zone commerciale générale (C-2).

La mairesse Pam Mood soutient le changement.

Les micro distilleries et la bière artisanale, c'est ce qui se passe maintenant et nous voulons juste nous assurer que nous continuons et permettons à nos entreprises de le faire et nous pensons que c'est plus qu’approprié , dit-elle.

L'ordre du jour de la réunion du conseil de jeudi indique que le zonage C-2 comprend la vente au détail, les restaurants, les utilisations industrielles légères, les tavernes, les salons et les cabarets, la culture et la transformation.

La mairesse de Yarmouth, Pam Mood, affirme que les producteurs d'alcool artisanal sont d'importants attraits touristiques et des lieux de rassemblement pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Les utilisations proposées pour la production artisanale de boissons à petite échelle sont conformes à cette gamme d'utilisations autorisées , explique-t-elle.

Pam Mood croit que les producteurs d'alcool artisanaux sont d'importants attraits touristiques, mais qu'ils sont également des lieux de rassemblement pour la communauté.

Yarmouth compte deux brasseries artisanales dans la ville.

Ce n'est pas une question d'alcool , insiste la mairesse. Il s'agit de la possibilité de prendre une bière artisanale, d'en parler et d'avoir une conversation.

Red Knight veut ouvrir une distillerie

Le changement proposé a été déclenché par une demande de The Red Knight, un bar et un restaurant local populaire sur Starrs Road qui est en activité depuis près de cinq décennies.

Le propriétaire Bentley Boudreau souhaite ajouter une distillerie à petite échelle. Il espère que l'amendement au règlement sera approuvé.

Sinon, nous devrons peut-être construire ailleurs , admet-il.