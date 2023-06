Visibilité réduite sur une route majeure de Calgary à cause d’un feu d’herbe

Dans un gazouillis, City of Calgary Transportation a indiqué que la fumée avait causé des conditions dangereuses sur la route Deerfoot Trail, au nord de l’axe Glenmore Trail sud-est.

Cette situation est survenue après une intervention des pompiers de Calgary pour éteindre un feu d’herbe près de la route Deerfoot Trail et de la sortie de la rue Glenmore Trail, dimanche.

À côté de cela, Environnement Canada a remis en vigueur un bulletin spécial sur la qualité de l’air, qui couvre une bonne partie de la province, incluant Calgary, dimanche, à cause de la fumée des feux de forêt incontrôlés.

La qualité de l’air et la visibilité peuvent changer sur des courtes distances , avertit l’agence fédérale.

À 14 h dimanche, l’indice de qualité de l’air était de sept à Calgary, ce représente un haut risque pour la santé. Les personnes souffrant de maladies pulmonaires ou cardiaques, les enfants et les femmes enceintes et ceux qui travaillent en extérieur sont les plus à même de subir les effets de la fumée.

Plusieurs feux d’herbe ont brûlé dans Calgary et autour de la ville ces dernières semaines. Les feux de forêt et la mauvaise qualité de l’air qui en résulte continue de poser problème en Alberta.