Dans un tweet, la police a déclaré qu'elle était intervenue vers midi près de la route Roxton et de la rue College, dans l’ouest de Toronto, à la suite d’un vol de véhicule dans le quartier.

Peu de temps après, les policiers ont localisé le véhicule volé dans le secteur des rues College et Dufferin, selon un communiqué de l' UES publié dimanche soir.

S'en est suivie une interaction entre les deux occupants de la voiture et les deux agents de police qui ont tiré sur le véhicule. Le véhicule a pris la fuite , indique le communiqué.

La voiture a ensuite heurté un poteau à l'angle des rues Bloor Ouest et Havelock, précise l' UES .

Deux suspects arrêtés

Les deux occupants du véhicule, deux hommes de 26 et 46 ans, ont été arrêtés, le plus jeune ayant été transporté à l'hôpital pour être soigné pour des blessures non précisées.

Pour le moment, il ne semble pas que l'un ou l'autre des hommes ait été frappé à la suite des coups de feu de la police , souligne l' UES .

L’ UES enquête lorsque des policiers sont impliqués dans des allégations d’agression sexuelle ou lorsque des interactions avec des agents mènent à des blessures graves ou la mort.

Avec les informations de CBC