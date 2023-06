Achalandage important au festival Sherbrooke t’en bouche un coin

Tout juste après l'ouverture du site dimanche, plusieurs faisaient déjà la file pour la billetterie. Tapas, bière, brochettes: les Sherbrookois ont pu découvrir des produits du terroir aux abords du Lac des Nations.

Pendant quatre jours, le festival Sherbrooke t'en bouche un coin a accueilli pas moins de 25 producteurs de la région, une tribune pour les restaurateurs qui ont souffert des nombreuses fermetures pendant la pandémie.

La montée en flèche des prix des aliments a également forcé leurs clients à se serrer la ceinture.

C'est moins de clients en général, mais les commandes ont aussi très changé. Les gens commandent moins, partagent plus , explique la co-propriétaire du restaurant Persepolis, Farnaz Abbassi.

Pour les entreprises, participer au festival permet de renouveler leur clientèle. Et c’est aussi un moment pour les Sherbrookois de profiter du centre-ville.

« On voit souvent des gens qu'on a rencontrés en fin de semaine qui vont revenir à l'ouverture. Et ça nous fait connaître des gens de la région. »

C'est surprenant de voir que les gens ne connaissent pas très très bien leur centre-ville. Donc c'est le "fun" de leur communiquer, de le partager , fait savoir le co-propriétaire du restaurant l’Empreinte, Benoît Duclos.

Malgré le contexte inflationniste, la clientèle était au rendez-vous en fin de semaine pour s’en boucher un coin. Les consommateurs continuent de fréquenter les restaurants, mais leurs habitudes de consommation changent, selon la directrice générale du festival, Pauline Larouche.

« De continuer à se faire plaisir, peut-être moins souvent, mais par moment. On choisit les restaurateurs qui nous plaisent. Alors je pense qu'on a besoin, en tant qu'êtres humains, de s'amuser et de se faire plaisir. Et ça, il faut que ça reste. »