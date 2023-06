Scénaristes et acteurs à la merci de l’intelligence artificielle

Depuis le début du mois de mai, la grève des 11 000 membres du syndicat des scénaristes américains, la Writers Guild of America (WGA), paralyse l’industrie de l’audiovisuel. Maintenant, les acteurs se disent prêts à leur emboîter le pas pour avoir de meilleures conditions de travail et se protéger contre les abus de l'intelligence artificielle dans leur métier.

Cela fait 12 ans que Diana Diaz a quitté Montréal pour s’établir dans la Cité des Anges afin de réaliser son rêve à Hollywood.

Modèle, ancienne danseuse des Ballets Canadiens et du Cirque du Soleil, elle est cascadeuse et actrice à Los Angeles. Mais depuis plusieurs semaines, les emplois se font rares. C’est très lent en ce moment, il n'y a pas beaucoup de travail ni d’auditions, et quand il y en a, beaucoup de gens auditionnent pour le même rôle et la compétition est très très forte.

L'actrice montréalaise Diana Diaz, qui fait carrière à Los Angeles, espère que sa profession sera mieux protégée lors des négociations de nouveaux contrats de travail Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Ce qui ralentit la cadence de la production audiovisuelle sur toutes les plateformes, c’est la grève des scénaristes qui dure depuis le 5 mai dernier. Leurs négociations avec les grands studios et les producteurs achoppent sur les salaires ainsi que sur les redevances pour l’exploitation des œuvres entre autres sur Netflix, Disney+ et l’ensemble des plateformes de visionnement sur Internet.

Parmi ces scripteurs et scénaristes en grève, il y a la Canadienne Sandra Chwialkowska qui écrit des fictions diffusées sur les réseaux de télévisions. Elle a notamment écrit et coproduit la série Alaska Daily pour le réseau ABC avec Hillary Swank dans le rôle principal.

Sandra Chwialkowska, productrice et scénariste, estime que les plateformes de diffusion telles que Netflix n'offrent pas de conditions avantageuses pour sa profession. Photo : Radio-Canada

Avec l’arrivée des services de diffusion en continu, le fameux streaming, dit-elle, les revenus de scénaristes sont en chute libre. Avant, chaque fois qu'il y avait une rediffusion, le scénariste recevait un chèque. Aujourd'hui, dans le modèle de diffusion en continu, ces paiements résiduels existent toujours, mais ils sont plafonnés et beaucoup moins élevés.

De plus, les grands studios veulent réduire les coûts de production. La série The White Lotus, qui est l'un des récents grands succès sur une plateforme de diffusion en continu, est en train de révolutionner le modèle de production.

La série The White Lotus bouscule les façons de faire d'Hollywood. Photo : getty images, / Emma McIntyre

À la tête du projet, Mike White a presque tout fait seul, en se passant de la créativité d’une équipe de scénaristes. Il est donc utilisé comme exemple pour montrer que ce modèle peut fonctionner , déplore Sandra. De quoi barrer la route, dit-elle, à la relève qui ne profite plus de cet échange de créativité.

La solidarité entre les acteurs et les scénaristes est évidente sur la ligne de piquetage. Mais, signe que le milieu ne va pas bien à Hollywood, la SAG-AFTRA, qui regroupe plus de 160 000 acteurs, figurants et professionnels du monde entier, vient de voter à 98 % en faveur d’une grève si les négociations autour de nouvelles conditions de travail échouent.

Les scénaristes craignent pour leur avenir, notamment à cause de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans l'industrie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Diana Diaz, solidaire des scénaristes, a voté aussi en faveur de la grève, mais elle se dit toutefois confiante même si les négociations s’annoncent difficiles. En cause, la place croissante de l’intelligence artificielle dans l’industrie.

Dans certains contrats actuels, il y a un paragraphe, explique-elle, qui dit que les producteurs et les studios peuvent utiliser la voix et le visage d’un acteur à perpétuité.

On leur appartient en acceptant un travail , dit-elle, en donnant l’exemple de la saison d'une série sur laquelle elle a travaillé récemment.

« Ils ont fait un scan 360 de moi et ils peuvent utiliser mon visage, mon corps et puis me mettre dans n’importe quel épisode. C’est vraiment infini et on ne sait pas ce qui peut arriver avec l’intelligence artificielle, et on n'est pas payé ni compensé pour ça. » — Une citation de Diana Diaz, actrice montréalaise à Los Angeles

Cette intelligence artificielle inquiète évidemment aussi les scénaristes qui peuvent être à la merci de ChatGPT, qui peut écrire des scénarios à partir d’une idée définie.

Pendant ce temps, les pertes de revenus s’accumulent et touchent aussi les réalisateurs, puisque la grève des scénaristes paralyse une bonne partie des activités de production cinématographique et télévisuelles.

Todd Felderstein, réalisateur indépendant, ne sait pas ce qui va arriver à l’un de ses plus importants projets de film. Personne ne signera avant la fin de la grève, et si le syndicat des acteurs va aussi en grève, je perdrai mon casting d’acteurs, donc, tout est en suspens.

Le réalisateur-producteur Todd Felderstein voit son projet en suspens à cause du conflit de travail entre les scénaristes et les studios et les producteurs. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

En attendant, bien d’autres productions sont maintenant en danger et des séries, films et émissions pourraient tout simplement être annulés. Bref, un mauvais scénario qui fait trembler tous les talents de la Cité des Anges, surtout s’il dure trop longtemps.