En point de presse, dimanche à Ottawa, le chef conservateur Pierre Poilievre a indiqué qu'il allait contacter ses homologues du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Bloc québécois dès cette semaine pour amorcer le travail dans ce dossier.

Je vais travailler avec mes collègues de l'opposition pour m'assurer que la personne qui sera choisie pour la suite des choses est indépendante et impartiale , a lancé M. Poilievre.

Le chef conservateur a tenu ces propos au lendemain d'une sortie du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, qui a tendu la main aux partis d'opposition afin de planifier la suite du dossier de l'ingérence de la Chine et d'autres pays au Canada.

J'ai bien hâte de recevoir leurs suggestions, par exemple de qui ils pensent qui pourrait mener cette enquête, quel sera son mandat et comment ils vont traiter la question des renseignements nécessairement secrets qui ne peuvent pas être divulgués dans une enquête publique , a mentionné le ministre LeBlanc samedi.

De son côté, M. Poilievre est prêt à participer aux discussions. Il a même déjà commencé à travailler sur une liste de candidats potentiels pour diriger une enquête publique si le gouvernement décidait d'en déclencher une.

Ses critères : une personne qui n'a aucun lien avec la famille Trudeau ou avec la Fondation Pierre Elliott Trudeau et qui a une solide réputation d'impartialité et de neutralité.

Des consultations avant tout

Lors de son point de presse, M. Poilievre a demandé au premier ministre Justin Trudeau de déclencher cette enquête publique dès maintenant.

Il doit [la déclencher] tout de suite, a martelé le chef conservateur. Il doit trouver une personne pour la diriger et déterminer son mandat rapidement pour que les audiences aient lieu le plus tôt possible et que toute la vérité soit faite avant les prochaines élections.

Cependant, avant toute chose, le ministre LeBlanc va consulter des experts et les partis d'opposition pour décider de la direction que prendront les travaux dans ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre à Ottawa ces dernières semaines.

Le rapporteur spécial démissionnaire David Johnston. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Dans son rapport préliminaire, le rapporteur spécial sur l'ingérence David Johnston avait exclu l'idée de tenir une enquête publique sur la question de l'ingérence étrangère en raison de la nature confidentielle des questions en jeu, au grand dam des chefs de l'opposition.

Cependant, M. Johnston a annoncé vendredi qu'il allait quitter ses fonctions d'ici la fin du mois, citant le climat hautement partisan autour de sa nomination et de son travail, ce qui, à son avis, l'a empêché de redonner confiance aux Canadiens envers leurs institutions démocratiques.

Maintenant que le rapporteur spécial va quitter ses fonctions, toutes les options sont possibles , selon le gouvernement, que ce soit le déclenchement d'une enquête publique ou la nomination d'une personne qui prendra le flambeau directement des mains de M. Johnston.