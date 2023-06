Des pompiers de l’Ouest canadien améliorent leurs interventions au Firefit à Regina

Le Firefit est une compétition au cours de laquelle les pompiers simulent les tâches auxquelles ils sont confrontés lorsqu’ils combattent les incendies et vont secourir les personnes en situation de détresse : soulever une personne inanimée de 80 kilogrammes, courir dans les escaliers avec un boyau d'arrosage de 25 kilogrammes sur les épaules pour ne citer que ces tâches.

Parmi les compétiteurs se trouve Nikolas Gélinas, un pompier fransaskois qui pratique ce métier depuis 4 ans. C’est la deuxième année qu’il prend part au défi qui le passionne personnellement.

En 2022, il s’était déjà qualifié pour le Firefit national en Alberta.

Moi j’aime ça parce que tu es avec tout le monde, tous les autres pompiers, tu peux rencontrer d’autres personnes avec des intérêts similaires.Je ne sais pas exactement pourquoi je le fais parce que c’est très difficile. […] J’aime ça en masse , affirme-t-il.

Le pompier fransaskois Nikolas Gélinas lors de la compétition régionale du Firefit qui s’est tenue à Regina, en Saskatchewan, le 28 août 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon M. Gélinas, le Firefit aide le pompier à améliorer sa forme physique et mentale, autant d’éléments requis pour bien faire ce travail.

Si on est capable de faire des compétitions comme ça et qu’on s'amuse, ça se transmet bien pour la job aussi. Et si tu as une bonne forme physique, tu as une bonne forme mentale aussi , ajoute-t-il.

Les pompiers s'essaient aux simulations les plus difficiles lors du circuit Firefit. Photo : Radio-Canada / Danielle Dutrisac

Le coordonnateur du circuit Firefit, Randall Dyck, affirme que la compétition permet également aux pompiers de renforcer leur confiance en situation d'urgence.

Cela me donne la confiance nécessaire pour que, lors d'une situation d'urgence, une grande partie de ma formation et de mes compétences viennent naturellement, sans que j'aie à y réfléchir. Je sais que je peux faire mon travail.

Cette compétition se déroule à un moment crucial alors que les pompiers de tout le Canada sont mobilisés sur le terrain afin de combattre leur ennemi numéro un à savoir le feu.

Les vainqueurs de cette épreuve régionale participeront aux compétitions nationales qui se tiendront au mois de septembre à Sarnia, en Ontario.

Avec les informations de Danielle Dutrisac