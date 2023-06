En cinq ans, l’Outaouais à l’instar de plusieurs régions du Québec a été le théâtre des inondations, des tornades, du derecho et du verglas. Plus récemment, c’est le smog qui a envahi plusieurs villes en Amérique du Nord. Pour l’Union des municipalités du Québec (UMQ) il n'y a qu'un seul dénominateur commun à tous ces événements : la crise climatique. Par conséquent, elle réclame plus d’argent pour aider les villes à y remédier.

Selon le président de l’ UMQ et maire de Varenne, Martin Damphousse, les municipalités, qui sont des gouvernements de proximité , sont sous pression face aux catastrophes naturelles à répétition des dernières années.

La pression est arrivée de partout , surenchérit-il.

Le président du comité sur la forêt de l’ UMQ , Benoit Lauzon, ajoute que les municipalités font leur possible . Mais, ils ont besoin de moyens afin de réaliser leurs ambitions climatiques.

Le milieu municipal est prêt à collaborer et à travailler avec le gouvernement à cet effet-là, on lève la main, on dit :" on est présent, on est ici et on veut collaborer avec vous. On est sur le terrain et on connaît bien notre territoire. Mais pour ça, le gouvernement du Québec doit adapter les programmes pour être capable de nous aider" , étaye M. Lauzon qui est aussi le maire de Thurso.

Dès lors, outre l’aide financière et les indemnisations déjà injectées par Québec, d’autres sommes sont réclamées pour s’adapter et lutter à la nouvelle réalité environnementale, fait valoir M. Lauzon.

Il faut éliminer les ilots de chaleur à l’intérieur de nos municipalités. Il faut verdir nos municipalités. Il faut développer notre milieu municipal de façon différente. Il faut adapter nos réseaux d’égouts aux effets des pluies torrentielles qu’on peut avoir , cite-t-il à titre d’exemple.

Par courriel, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a indiqué que depuis le dernier pacte fiscal, l’environnement a changé. Il faudra une réflexion collective, car les défis liés aux changements climatiques ne s’arrêtent pas aux frontières de la ville, tant au niveau géographique que budgétaire .

D'autres investissements à venir?

Cependant, M. Damphouse affirme que ce qu’on observe depuis quelques mois, le climat change et le discours du premier ministre change [également]. Il y a une évolution et de plus en plus de sommes sont ajoutées.

Effectivement, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a récemment laissé entendre que des sommes considérables pourraient être versées prochainement pour aider les municipalités à faire face aux changements climatiques.

De son côté, le cabinet de la ministre provinciale des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, Andrée Laforest, explique qu’en plus de ressources financières, il faut mieux planifier l’aménagement du territoire et mieux prioriser les investissements.

