Le Festival DANSEncore retrouve son public

On a beaucoup de plaisir de voir que le public a du plaisir , résume Maria Juliana Vélez, la directrice générale et artistique de DANSEncore. La directrice a de quoi se réjouir, elle constate une augmentation de l’assistance. On a une salle comble samedi pour les galas, une salle comble pour vrai avec 1043 places vendues, donc toute la salle Thompson était pleine. Pour vendredi, on a eu environ 800 personnes, ce qui est une très belle salle aussi et 130 personnes pour les spectacles contemporains.

Même si elle ne peut quantifier la participation aux activités gratuites, elle affirme avoir vu une foule impressionnante devant la scène du parc portuaire.

Une relève bien présente

La directrice note également un plus grand intérêt pour les compétitions. On a eu des augmentations dans l’assistance, du nombre de chorégraphies inscrites, du nombre d’écoles. Entre 80 et 90 écoles se sont inscrites cette année , ce qui est supérieur aux autres années selon Mme Vélez.

Les classes de maîtres ont aussi connu une hausse d’achalandage. Alors qu’on prévoyait qu’en moyenne la moitié des classes affichaient complet, au fil de la fin de semaine, les autres se sont remplies , raconte la codirectrice artistique, Mireille Baril. Déjà ce matin [parce que] les gens sont venus voir le Gala, il y a eu plein de classes d'achetées parce [les spectateurs du gala] veulent voir la classe avec l'artiste qu’ils ont vu.

C'est vraiment une grande réussite , conclu Maria Juliana Vélez.

Les festivaliers avaient droit à des cours de danse gratuits à la place de l'hôtel de Ville. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Un événement de plus en plus populaire

Le Festival International DANSEncore est un point de rencontre dans l’année entre les danseurs professionnels et les danseurs amateurs. Les jeunes rencontrés au cours de la fin de semaine témoignent qu’il est intéressant pour eux d’explorer d’autres types de danse à travers les classes de maître.

C’est vraiment un trip au complet. Les workshops, les spectacles le soir, pour une troupe qui danse ensemble, pour performer il faut avoir un lien vraiment fort. Vivre des moments comme ça à l’extérieur de l’école, ça fait vraiment nous serrer encore plus , témoigne une jeune danseuse provenant d’une école de la région de Montréal.

Un public de plus en plus trifluvien

Si l’événement attire en grande majorité les amoureux de la danse de l’extérieur de la région, de plus en plus de Trifluviens assistent aux spectacles, qu’ils soient gratuits ou en salle. La directrice générale constate que de plus en plus de familles achètent des billets pour les soirées de gala, alors qu’il y a quelques années, elle enregistrait surtout des achats de groupes, qui correspondaient aux écoles participantes.

Les spectacles extérieurs gratuits attirent plus de monde et même si l’offre est parfois plus nichée, les gens demeurent attentifs et curieux.

Le Projet Sanctuaire réunit la danse, le cirque et la danse contemporaine. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

En route vers le 30e

L’organisation du Festival International DANSEncore peut dire : mission accomplie, mais ne compte pas se reposer très longtemps. Déjà elle pense déjà à la programmation du festival l’an prochain qui en sera à sa 30e présentation.

Avec les informations de Jacob Côté