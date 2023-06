Les producteurs de fraises du Québec font face à leurs concurrents étrangers

Les fraises du Québec apparaissent de plus en plus sur les étals des épiciers, au plus grand plaisir des consommateurs, mais comme c'est le cas pour la plupart des aliments, les petits fruits rouges n’échappent pas à la hausse des prix.

Certains détaillants vendent la barquette de fraises jusqu’à 7 $ en ce début de saison dans un contenant plus petit qu’à l’habitude.

Le traditionnel panier de 1 litre est remplacé par un format réduit à 750 ml. L’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec a pris cette décision pour maintenir un prix de vente abordable pour les consommateurs.

Un casseau de fraises du Québec réduit à 750 ml remplacera le traditionnel panier de 1 l dans certaines épiceries. Photo : Radio-Canada

La principale raison de ce nouveau casseau est d’offrir un produit moins cher sur les tablettes , soutient Jean-Julien Plante, le propriétaire de Ferme Jean-Pierre Plante Oh Bio à l’île d’Orléans.

Si certains clients sont plus réfractaires, d'autres se sont laissés tenter pour goûter ces toutes premières fraises du Québec. Moi je fais confiance aux producteurs, je comprends qu'ils doivent être confrontés à des enjeux auxquels on n’est pas habitué , considère une cliente du Grand marché de Québec, rencontrée dimanche matin par Radio-Canada.

Le salaire minimum est élevé faque on en paye le prix , s’avance un autre client. Et, il n’a pas tort selon le vice-président de l'association des producteurs de fraises et framboises du Québec, Guy Pouliot.

Guy Pouliot, copropriétaire de la Ferme Onésime, à l’Île d’Orléans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ça vient d'augmenter de 7 % cette année, sur quatre ans ça va augmenter d'environ 25 % , mentionne-t-il en parlant du salaire minimum.

Le salaire des employés représente la moitié des coûts de production de la ferme de Guy Pouliot, située sur l'île d'Orléans. Pour garder un prix intéressant, on a offert le contenant de 750 ml , surtout pour ce début de saison où le produit est un peu plus rare.

Le plus important du volume arrivera autour de la Saint-Jean-Baptiste, le prix des fraises sera beaucoup plus abordable à ce moment selon M. Pouliot.

On est en début de saison, on commence la première journée, mais dès qu'on va avoir du volume les paniers de 3L et 1,5 L existent encore , assure Jean-Julien Plante.

Jean-Julien Plante est propriétaire de Ferme Jean-Pierre Plante Oh Bio à l’île d’Orléans. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Toutefois, les épiceries Métro et Super C ne prévoient offrir que le format réduit sur leurs tablettes.

Demeurer compétitif

L’ombre au tableau en ce début de saison pour les producteurs locaux, c’est la concurrence déloyale avec les fraises produites au Mexique et aux États-Unis.

C’est facile de contrôler les producteurs du Québec pour qu’ils respectent les exigences de notre société, et je suis bien d’accord avec ça , assure Guy Pouliot, vice-président de l'association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Là où on n’est pas conséquent, c’est qu’aux douanes on laisse rentrer tous les produits de l’étranger sans vérifier si ça respecte nos normes sociétales ou environnementales.

Guy Pouliot considère que cette concurrence crée un déséquilibre dans l’industrie.

« On ne peut pas concurrencer des fraises qui sont cueillies à 2 pièces de l’heure, ça n’a aucun sens! Va falloir se poser de sérieuses questions là-dessus. » — Une citation de Jean-Julien Plante

On ne peut pas être compétitifs, je comprends pas pourquoi ça rentre chez nous encore , ajoute le producteur de l'île d'Orléans.

Les producteurs espèrent surtout que les consommateurs seront sensibles à leur réalité au moment de choisir les fraises dans les épiceries.

D'après des informations de Louis-Philippe Arsenault