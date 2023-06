Le feu de forêt près de Chibougamau en surplace

D’après la mairesse de la municipalité, Manon Cyr, la sécheresse des prochains jours ne facilitera pas le travail des pompiers et de l’armée. Ceux-ci s’attendent à un combat d’encore plusieurs semaines avant de pouvoir éteindre le brasier numéro 334. Selon Environnement Canada, de la pluie est prévue à compter de mercredi à Chibougamau.

La mairesse prévient toutefois sa population que la qualité de l’air risque d’être mauvaise pour leur retour dans la ville. Il risque d'y avoir de la fumée dans l’air, a-t-elle indiqué dans un point de presse sur Facebook. Mais, on considère et on suit l’évolution [de la situation] avec différents partenaires d’heure en heure.

Retour sécuritaire

Selon Manon Cyr, le travail de la SOPFEU et des pompiers venus de l’extérieur du pays permet quand même un retour sécuritaire pour la population. Celle-ci se dit prête à retrouver ses citoyens dès lundi.

Je suis confiante. Est-ce que je vais dormir paisiblement, honnêtement, non. J’ai hâte que la nuit et que les prochaines 48 heures soient passées, mais on va être heureux de recevoir nos gens. On ne pourra pas dire que tout est réglé, mais au moins, on est sur la bonne voie , affirme-t-elle.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, prévient sa population qu'il risque d'avoir de la fumée dans l'air à leur retour. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

À la suite d’une recommandation de la SOPFEU , plusieurs entrepreneurs et services incendie ont travaillé d’arrache-pied pour creuser des tranchées pour permettre le retour des citoyens et pour assurer la sécurité du poste d’Hydro-Québec. Les travaux de coupe ont été réalisés autour de l'infrastructure puisque le feu menaçait d’endommager les installations.

On ne veut pas que ça arrive, c’est pourquoi on prend des mesures comme celles-ci et qu’on a écouté la SOPFEU. Ces correctifs permettent de sécuriser nos périmètres , soutient le conseiller aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour le Nord-du-Québec, Patrick Compartino.

