Feux en C.-B. : évacués ou restés pour aider, des résidents de Tumbler Ridge racontent

Alors que Tumbler Ridge fait toujours l’objet d’un ordre d’évacuation en Colombie-Britannique à cause d'un feu de forêt, des résidents racontent comment ils ont veillé, dans la mesure du possible, à la préservation des animaux, des propriétés et des collections du musée local.

Zena Conlin est directrice générale du musée de Tumbler Ridge. Le musée d'histoire naturelle abrite une collection de fossiles qui couvre plus de 200 millions d'années d’histoire. L’établissement a vu le jour en 2002 à la suite de la découverte d’ossements de dinosaures deux ans plus tôt.

Nous avons dû prendre de nombreuses décisions très rapidement , indique-t-elle à propos de l’ordre d’évacuation émis jeudi pour la ville de Tumbler Ridge et qui demeure en vigueur depuis.

Zena Conlin, directrice générale du musée de Tumbler Ridge, indique par vidéoconférence être partie de la ville en prenant avec elle les données cruciales de l'organisation culturelle. Photo : Radio-Canada

Zena Conlin explique avoir peur de ce que le musée pourrait perdre. Certains de nos fossiles sont incroyablement spéciaux, mais ils sont aussi immenses et très lourds. Plusieurs d'entre eux ne sont pas des objets que l'on peut simplement prendre et emporter. Ils nécessitent un peu plus d'organisation , précise-t-elle.

Lorsqu’est venu le temps d’évacuer, l’équipe du musée a dû faire des choix. Nous avons choisi de ne pas donner la priorité aux fossiles, mais plutôt aux ordinateurs, aux données et à l'information , précise la directrice exécutive.

« Nous avons pris ce que nous pouvions. » — Une citation de Zena Conlin, directrice exécutive du musée de Tumbler Ridge

Malgré la situation, Zena Conlin demeure optimiste. Nous avons tous beaucoup d'espoir. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes sur le terrain en ce moment à Tumbler Ridge qui travaillent très dur.

La taille actuelle du feu de la rivière West Kiskatinaw, qui affecte la municipalité de Tumbler Ridge, est estimée à 197 kilomètres carrés. BC Wildfire révèle que 42 pompiers et neuf hélicoptères sont actuellement affectés à cet incendie de forêt.

Rester et aider ceux qui sont partis

Tim Croston habite Tumbler Ridge depuis 18 ans. Il a pris la décision de rester dans la communauté malgré l’ordre d’évacuation. Il explique avoir été très occupé depuis, à donner un coup de main aux évacués qui n’auraient pas pensé, par exemple, à fermer la conduite de gaz de leur propriété.

J'ai publié un message sur une page Facebook locale proposant de [fermer la conduite de gaz] des gens, et j'ai été complètement débordé. D'après mes estimations, j'ai visité au moins 200 maisons jusqu’à maintenant , indiquait-il samedi, deux jours après l’ordre d’évacuation.

Interviewé par vidéoconférence, Tim Croston indique rester à Tumbler Ridge malgré l'ordre d'évacuation pour prendre soin des animaux et propriétés de la ville. Photo : Radio-Canada

Il précise également avoir reçu toutes sortes de demandes, comme celles d’arroser des serres et des jardins ou de récupérer des objets de valeur, des documents importants ou des souvenirs appartenant aux résidents qui ont quitté la ville.

« Certaines personnes ont des poules en ville et plusieurs ont dû les laisser. J’ai donc nourri et abreuvé les poules et ramassé les œufs. » — Une citation de Tim Croston, résident de Tumbler Ridge

Tim Croston indique avoir pris la décision de rester à Tumbler Ridge puisqu’il a vécu une situation similaire en 2006. Je n'ai pas senti que ma vie était en danger , indique-t-il.

En 2006, l'état d'urgence local avait été déclaré à Tumbler Ridge. De nombreux feux de forêt menaçaient la ville minière, dont le plus grand s’étendait sur 91 kilomètres carrés et brûlait à 8 km de la communauté.

« Je suis assez raisonnable pour savoir que je partirai quand il le faudra. Mais je vais faire ce que je peux pour aider à sauver ma ville jusqu'à ce moment-là, [tout] en m'assurant de ne pas nuire aux premiers intervenants. » — Une citation de Tim Croston, résident de Tumbler Ridge

Maintien des ordres d’évacuation à Tumbler Ridge

Dimanche, les ordres d'évacuation ont été maintenus pour les résidents du district de Tumbler Ridge et du secteur de Bearhole Lake.

Des permis d'entrée temporaires réservés aux personnes qui ont un besoin légitime de se rendre temporairement dans les zones évacuées ont été mis en place dimanche et sont gérés par le district de Tumbler Ridge et le district régional de Peace River. Ils concernent entre autres les individus qui doivent s'occuper du bétail, maintenir les infrastructures critiques ou offrir d'autres services essentiels.

D'après le district, les conditions météorologiques prévoyant un temps calme et clair dimanche permettent aux équipes de continuer à travailler à la circonscription du feu pour protéger la municipalité.

Avec les informations de Randi-Marie Adams