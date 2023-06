Une nouvelle cohorte de finissants à l’École nationale de la chanson

« C’est une très belle cuvée, artistiquement et humainement. » — Une citation de Bruno Robitaille, Directeur de l’École nationale de la chanson

Bruno Robitaille, directeur de l'École nationale de la chanson. Photo : Radio-Canada

Depuis 23 ans, l’école située au Cégep de Granby forme des artistes à l’écriture, la composition et l’interprétation musicale. Des artistes comme Damien Robitaille, Sara Dufour ou Andreanne A. Malette.

À l’échelle nationale et dans la francophonie, c'est la seule institution d'enseignement pour auteur, autrice, compositeur, compositrice, interprète , indique le directeur de l’établissement, Bruno Robitaille.

La relève de Québec

Laura Schembri a notamment tenu le rôle de Fiona dans la comédie musicale Shrek. Photo : Radio-Canada

Cette année, trois finissants viennent de Québec : Laura Schembri, Jérémie Arsenault et KÉÖ.

Originaire de Sainte-Foy, Laura joue de la guitare et du piano. Elle a déjà fréquenté la scène en participant à la Voix junior ou encore au volet jeunesse du Festival de la Chanson de Granby.

Pour la tournée du spectacle de fin d’année, elle a créé un titre de style bossa-nova, où tout en pinçant sa guitare, elle chante le lâcher-prise. Un morceau co-écrit avec une camarade de cohorte.

La formation a permis à Laura de mettre le doigt sur son style de prédilection, le type d’écriture qu’elle privilégie et lui a insufflé une bonne dose de confiance. On est vraiment bien entouré avec les professionnels. Ça nous donne confiance, quand on monte sur le stage on sait qu'on présente une chanson qui a du caractère qui nous représente.

Jérémie Arsenault était heureux de présenter sa création à sa famille lors de sa représentation à Québec. Photo : Radio-Canada

De son côté, Jérémie Arsenault crée une musique aux influences groove et jazz. Il avoue avoir eu de la difficulté avec l’écriture par le passé et se dit fier du travail accompli pendant les 10 derniers mois. Ça m’a vraiment ouvert l’esprit sur tout ce qui peut être possible par rapport à la musique et aux paroles.

KÉÖ aime particulièrement son quartier, Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada

KÉÖ, quant à elle, aime la poésie. J'écris de la poésie depuis que je suis vraiment jeune puis c'est vraiment le ressenti que je mets de l’avant confie celle qui a travaillé avec Jérémie Arsenault pour sa chanson de fin d’année. C'est vraiment son univers musical avec beaucoup de synthés c'est une vibe très groovy, R'n'B un peu. Puis moi j'arrive avec ma touche pop.

Une formation concentrée

L’objectif de l’ÉNC est d’accompagner les artistes dans leur processus de création, mais aussi de leur apprendre à être gestionnaires. Ils seront travailleurs autonomes en bout de ligne et l'industrie de la musique, pour en faire une carrière, il faut en comprendre les rouages, les sources de revenus pour les créateurs. Donc on a également des cours de gestion de carrière , précise le directeur de l’établissement.

Chaque année, l’école reçoit une soixantaine de candidatures, environ 25 aspirants passent des auditions et parmi eux moins de 15 sont retenus pour suivre la formation.

Ils proviennent principalement du Québec, parfois d’autres provinces ou même de France.

Après chaque tournée de fin d’année, les candidats fraîchement diplômés tentent de se tailler une place sur la scène musicale du pays.