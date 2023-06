Une cinquantaine de cyclistes se sont rassemblés dimanche à l'occasion du premier Tour Myélome Canada de Vankleek intitulé : Pédaler pour Vaincre le Myélome, un type de cancer du sang incurable et méconnu du grand public.

Chaque jour, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome, indique le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec.

Le Tour Myélome Canada souhaite amasser 300 000 dollars qui devront servir à la recherche contre le cancer. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Denyse De Bernardi est la porte-parole de cette première rencontre. En 2020, elle a perdu son conjoint atteint de myélome multiple. Il avait 58 ans.

Par conséquent, participer à un événement qui permet de sensibiliser sur ce métastase en particulier, a quelque chose de salutaire, fait valoir, Mme De Bernardi.

On constate que le deuil est un processus. On apprend à se reconstruire par petite miette. Être ici aujourd’hui et voir quelque chose comme ça, c’est aussi une façon pour nous de vivre le deuil. Mais [ça permet] de vivre ça de façon positive pour qu’on puisse démontrer notre soutien aux gens qui ont reçu un diagnostic du myélome , explique Mme De Bernardi.

Denyse De Bernardi ( à gauche) et son fils, Nicolas De Bernardi ( à droite) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Le Tour Myélome Canada souhaite amasser 300 000 dollars qui devront servir à la recherche contre cette forme de cancer. Le Tour Myélome Canada de Vankleek a permis, quant à lui, de récolter environ 12 000 dollars.

C’est vraiment un cancer qui est très rare. Il n’y a pas beaucoup de gens qui ne le connaissent pas avant qu’il ne reçoive le diagnostic. Alors [c'est essentiel de] créer une communauté où les gens se retrouvent ensemble , a expliqué Marcie Baron, directrice des communications coopératives et marketing à Myélome Canada.

Marcie Baron est la directrice des communications coopératives et marketing à Myélome Canada. Photo : Radio-Canada

« Le [Tour Myélome Canada] est vraiment important pour faire la levée de fond pour qu’on puisse faire nos investissements dans la recherche. » — Une citation de Marcie Baron, directrice des communications coopératives et marketing à Myélome Canada

L’année dernière, le père de Vanessa Scofield a appris qu’il est atteint de myélome. Sa fille en a conscience : sans la recherche médicale, il ne serait peut-être plus de ce monde.

Vanessa Scofield a pédalé dimanche afin de lutter contre le myélome. Photo : Radio-Canada

[Maintenant] Il va bien. Mais, c’est à cause de tout le monde [ la communauté et les recherches]. Alors, je veux aider , a-t-elle dit.

Avec les informations de Rebecca Kwan