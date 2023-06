Manifestation contre le financement public de la Legacy Christian Academy à Saskatoon 

Un trentaine d’anciens élèves, professeurs et parents ont manifesté dimanche à Saskatoon pour demander au gouvernement provincial de ne plus financer la Legacy Christian Academy, qui fait l’objet d’un recours collectif.

Les manifestants exigent des comptes au gouvernement provincial concernant le financement de l’école indépendante après les révélations qui la secouent.

En effet, d’anciens élèves réclament 25 millions de dollars en dommages et intérêts à travers une action collective lancée au début du mois d'août 2022. Ils accusent les responsables de la Legacy Christian Academy et de l’église Mile Two Church de maltraitance survenue entre 1995 et 2010.

Un recours collectif vise des responsables de l'école Legacy Christian Academy et de l'église Mile Two Church. Photo : Radio-Canada

Selon le document de 30 pages, plus de 30 anciens élèves de la Legacy Christian Academy allèguent avoir subi des agressions physiques généralisées, de l’isolement cellulaire et des exorcismes, et avoir été forcés de participer à des campagnes politiques.

Aucune des allégations faites dans la demande de recours collectif n’a été prouvée devant les tribunaux.

Détermination

L'organisatrice de l’événement, Caitlin Erickson, une ancienne élève de cette école, est déterminée à poursuivre les revendications aussi longtemps que nécessaire.

Nous avons demandé au gouvernement d'imposer dans cette école [indépendante] les mêmes programmes scolaires que dans les écoles publiques , informe-t-elle.

Nous lui avons demandé d'imposer l'embauche d'enseignants professionnels certifiés. Nous lui avons demandé de rendre obligatoire l'application du Code des droits de la personne de la Saskatchewan. Mais le ministre [Dustin] Duncan a répondu qu'il ne le ferait pas , poursuit-elle.

Nous continuerons donc à demander ces choses jusqu'à ce que ces changements soient apportés , soutient Caitlyn Erickson.

Face à la gravité des faits reprochés à l’établissement, plusieurs manifestants estiment qu’il ne doit plus bénéficier des fonds publics.

Robynne Randall, une ancienne étudiante espère que la mobilisation enverra un bon signal aux autorités.

Je suis très heureuse que les gens soient venus aujourd'hui pour montrer leur soutien, car il est très important que cette institution, cette école ne reçoive plus de financement, car il y a trop d'histoires horribles d'abus pour qu'elle puisse continuer à en recevoir , croit-elle.

J'espère que le gouvernement de la Saskatchewan entendra ce que nous essayons de dire et qu'il apportera des changements pour que cet héritage d'abus ne se perpétue pas , lance une autre ancienne élève, Janelee Bell.

Dans la tourmente, Dan Gallays, enseignant dans une école publique à Saskatoon, va plus loin en soutenant l’idée que l’argent destiné à l’éducation soit destiné aux écoles publiques et non aux établissements indépendants.

Nous avons un curriculum qu’il faut suivre et des enseignants qui sont professionnels. Ce n’est pas quelque chose qu’on trouve toujours dans les écoles privées , soutient-il.

Selon l’organisatrice de la manifestation, la première audience de l'action collective contre la Legacy Christian Academy et l’église Mile Two Church aura lieu le 7 juillet à Saskatoon.

Avec les informations de Camille Cusset